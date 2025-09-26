Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha esortato il gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, a liberare i 48 ostaggi – vivi e morti – detenuti nell’enclave dal 7 ottobre 2023. In un discorso davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Netanyahu si è rivolto in ebraico agli ostaggi dicendo non sono stati abbandonati. “Ho fatto circondare Gaza di altoparlanti nella speranza che gli ostaggi sentissero il mio messaggio”, ha detto. “Mi rivolgo a te dal podio delle Nazioni Unite. Non ti abbiamo dimenticato, nemmeno per un secondo. L’intera nazione è con te. Non ci fermeremo finché non vi porteremo tutti a casa, sia i vivi che i morti”, ha aggiunto. Rivolgendosi ad Hamas, Netanyahu ha affermato: “Liberate subito tutti gli ostaggi. Se li libererete, vivrete, altrimenti vi daremo la caccia”.Prima che Netanyahu prendesse la parola, numerosi fischi e qualche applauso per il premier israeliano. Nella sala non sono mancati alcuni momenti di tensione, tanto che il presidente dell’assemblea ha dovuto richiamare all’ordine più volte i presenti: nel frattempo, numerose delegazioni hanno abbandonato l’aula in segno di protesta.I “palestinesi non hanno mai voluto uno Stato Palestinese accanto a Israele, ma al posto di Israele e hanno sempre rifiutato le nostre proposte”, ha aggiunto.Il rifiuto della soluzione a due Stati “è rigettata non solo da Hamas, ma anche dall’Autorità nazionale palestinese, che offre ricompense ai terroristi”, ha aggiunto. Per Netanyahu, l’Anp “è corrotta, insegna i bambini a uccidere gli ebrei”. “Anche per i cristiani non va meglio. A Betlemme, da quanto è sotto il controllo vive il 20% dei cristiani. Quando era sotto il controllo di Israele c’era l’80% dei palestinesi”, ha affermato Netanyahu.Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di alcuni Paesi incoraggia il terrorismo, ha poi detto. “I leader che hanno riconosciuto lo Stato palestinese hanno lanciato messaggio: ‘Uccidere gli ebrei ripaga’. Quando i terroristi stanno lodando le vostre decisioni, avete fatto qualcosa di terribilmente sbagliato”, ha aggiunto. Nel suo intervento, Netanyahu ha paragonato la creazione di uno Stato palestinese in Medio Oriente a quella di uno Stato qaedista a New York vicino al luogo dell’attacco alle Torri gemelle l’11 settembre. Creare uno Stato palestinese “è una follia. Non accadrà”.“Per Israele, ogni vittima civile è una tragedia, per Hamas è una strategia. Fa propaganda di guerra e li usa come scudi umani”, ha affermato.Nel suo intervento, Netanyahu ha accusato Hamas di commettere genocidio perché “mentre l’esercito israeliano esorta la popolazione di Gaza a evacuare delle zone, Hamas li obbliga a restare là”. “Siamo accusati di affamare la popolazione, ma sono stati distribuiti oltre 2 milioni di aiuti e cibo. È Hamas che ruba il cibo e lo vende a prezzi esorbitanti, anche le Nazioni Unite hanno ammesso che Hamas ha saccheggiato 85% degli aiuti”, ha affermato. Per il primo ministro israeliano, queste “accuse false” fomentano il terrorismo. “Credo che nei prossimi anni il Medio Oriente cambierà aspetto. Molti di coloro che hanno dichiarato guerra a Israele scompariranno e i coraggiosi costruttori di pace prenderanno il loro posto”, ha aggiunto.“Grazie al presidente Donald Trump, con cui abbiamo promesso di impedire all’Iran di ottenere armi nucleari, abbiamo rimosso una minaccia esistenziale per Israele e per il mondo intero”, ha spiegato Netanyahu presentando una mappa denominata “La maledizione” che mostra l‘asse iraniano in Medio Oriente. “Metà della leadership Houthi è stata eliminata, Yahya Sinwar a Gaza è stato eliminato. Hassan Nasrallah in Libano è stato eliminato. Il regime di Assad in Siria è stato eliminato. Le milizie in Iraq sono ancora scoraggiate e anche i loro leader, se attaccano Israele, saranno eliminati.Anche gli alti comandanti dell’Iran e gli scienziati nucleari iraniani sono stati eliminati”, ha aggiunto. Netanyahu ha proseguito: “Dobbiamo essere lucidi e impedire che l’Iran possa riarmasi”.