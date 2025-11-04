Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, area giochi del parco Amendola dedicata 'alle bambine e ai bambini di Gaza'

La targa del Comune di Modena sarà scoperta domenica 9 novembre alle 11.30 dal sindaco Massimo Mezzetti assieme all'associazione Civica15A

L'area giochi del parco Amendola sarà dedicata “alle bambine e ai bambini di Gaza”, vittime della guerra nella Striscia. La targa del Comune di Modena sarà scoperta domenica 9 novembre alle 11.30 dal sindaco Massimo Mezzetti assieme all'associazione Civica15A che ha promosso la petizione consegnata in Comune lo scorso luglio per intitolare una strada, una piazza, un'area verde o un'area giochi. In quell'occasione, a fronte di una domanda sostenuta da più di 400 firme, il sindaco si era impegnato a individuare un luogo della città adeguato e significativo per accogliere questa richiesta.

La scelta è ricaduta sull’area giochi di uno dei parchi più vivi della città, meta quotidiana di famiglie e bambini che partecipano anche alle attività dell’associazione Loving Amendola, la quale ha accolto con grande favore questa decisione.

'Con questa iniziativa, Modena rinnova il proprio impegno a custodire la memoria delle vittime innocenti e a ricordare, proprio nei luoghi dell’infanzia e della vita quotidiana, il valore universale della pace' - si legge in una nota del Comune.

