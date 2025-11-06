Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’
'Mi auguro che la discussione in Regione sia produttiva, ma soprattutto breve, breve, perchè cosa si sta ancora a parlare di quell'episodio?'

Nel corso di un video inviato ai consiglieri regionali di Alleanza Verdi Sinistra e rivolto ai componenti della V Commissione in Regione Emilia Romagna riunitasi oggi, Francesca Albanese interviene sulla risoluzione proposta da Fratelli d’Italia con oggetto la revoca del Tricolore consegnatole dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari. La Albanese in quella circostanza, mentre il sindaco parlava auspicando il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, iniziò a ridere e scuotere la testa, coprendosi gli occhi con le mani. E disse: 'Non bisogna giustificare i terroristi, ma capirli e chiedersi cosa vogliono e cosa chiedono: la Storia si ricorderà che sono riusciti a portare la Palestina al centro della discussione, stanno animando una rivoluzione globale'

A oltre un mese di distanza da quell'incontro la relatrice speciale Onu per i territori occupati non fa nessun mea culpa, ma si limita ad affermare che usò 'parole infelici' e che la giornata si concluse con 'un po' di maretta tra la cittadinanza e il sindaco'.

'Mi auguro che la discussione in Regione sia produttiva, ma soprattutto breve, breve, perchè cosa si sta ancora a parlare di quell'episodio quando il mondo è in fiamme?'.

