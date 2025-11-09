Un parco per i 20mila bimbi palestinesi uccisi a Gaza: da Mezzetti scelta coraggiosa e divisiva
Dedicare alla marea di bimbi massacrati dagli attacchi di Israele uno spazio in città non significa assolutamente giustificare l'orrore messo in campo da Hamas
Eppure si è trattato di un gesto simbolico ineccepibile e di un omaggio alla verità. Come ha ricordato Mezzetti, negli ultimi due anni sono stati circa 20mila i bambini e le bambine palestinesi uccisi a Gaza (dati Save the Children), 821 bambini al mese, 27 al giorno, più di uno ogni ora. Bambini uccisi dal Governo israeliano e che rappresentano circa un terzo delle vittime complessive palestinesi dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Bambini che, per citare Guccini, non riescono più a sorridere nel vento e che una targa non può riportare in vita, ma il cui grande silenzio per un attimo è stato spezzato in un pomeriggio di sole, da altri bambini che giocavano in un parco modenese.
Perchè dedicare a
Numeri che sterilizzano volti, nomi, famiglie e che rispecchiano non solo una ritorsione sproporzionata, non solo una vendetta rispetto al male subito, ma una precisa volontà da parte di Israele di annientare un popolo, elevando l'ingiustificabile terrorismo di Hamas a politica infernale e iperbolica di un governo che si autodefinisce 'democratico'. Numeri che certamente non devono portare all'odio verso un popolo o una Nazione, ma che nella loro disumana portata, nella loro eccezionalità rispetto ad ogni altro conflitto in campo oggi sul Pianeta, devono portare a una unanime condanna del Governo di quella Nazione.
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il profeta del 'Sì sì vax' dichiara di essere finanziato da aziende che producono vaccini: ma dirlo ora è tardi
Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso
Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag
Zone Rosse a Modena: è la conferma che siamo in emergenza criminalità
Sanità Area Nord Modena, la politica si divide ma i sindaci uniscono: il fallimento dei partiti
Segni di vita nella componente ex Margherita all'interno del Pd della Schlein
Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare
Zone Rosse: Modena naviga a vista su un mare di ricette 'vecchie' che distraggono dal problema