Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Da Matrix a Platone: l’uomo cerca Dio anche quando dice di non cercarlo

Da Matrix a Platone: l’uomo cerca Dio anche quando dice di non cercarlo

Cambiano i tempi, i costumi, non i princìpi. Platone aveva già messo gli uomini nella caverna, incatenati davanti alle ombre

3 minuti di lettura

Nel 1977 lo scrittore statunitense Philip K. Dick salì su un palco per dire che questa realtà potrebbe non essere la realtà, ma una simulazione al computer. Parlava di un mondo programmato, di déjà-vu, di errori nel sistema. Detta così sembra una profezia tecnologica di un pazzo visionario. Ma Dick non stava immaginando solo una macchina più grande di noi: stava semplicemente attualizzando una domanda antica come l’uomo: ma quello che vediamo è davvero tutto? 


Matrix, ventidue anni dopo, prende quella domanda e la veste da apparente fantascienza. Macchine, cavi, simulatori, corpi addormentati, menti tenute in vita dentro una realtà artificiale. Funziona perché è il film perfetto. Ma sotto il cappotto nero e gli occhiali scuri c’è ben altro: una storia religiosa travestita da cyberpunk.


Perché Neo non è semplicemente un hacker. Già dal nome, Thomas Anderson: Tommaso, quello che dubita; Anderson, figlio dell’uomo. Neo anagrammato è One, the One, l’Eletto. Viene cercato e annunciato da Morpheus, il Battista che preconizza, che crede prima di vedere. C’è Trinity, che è anche Maria Maddalena. Cypher è il Giuda traditore. L’Oracolo orienta senza comandare. Smith è il contrario della salvezza: è il male che si replica. E quando Neo muore poi risorge e trascende.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
E vede il mondo com’è davvero. E alla fine di tutto si sacrifica per salvare gli altri.

 

A quel punto anche Matrix smette di essere fantascienza e diventa gnosi. In un mondo che è una prigione, la libertà comincia quando scopri che ciò che chiamavi realtà era finzione. E vivere non basta più: bisogna svegliarsi e credere.


Ma anche qui non c’è nulla di veramente nuovo. Cambiano i tempi, i costumi, non i princìpi. Platone aveva già messo gli uomini nella caverna, incatenati davanti alle ombre. Gli gnostici avevano già immaginato un mondo falso, creato da un potere minore, con l’uomo chiamato a ricordare la propria origine e cercare il Dio vero, la scintilla divina imprigionata nella materia. Le religioni da sempre giurano che dietro la superficie ci sia un ordine nascosto. Creatore, osservatore, giudice, architetto: qualcuno che vede ciò che noi non vediamo.


L’uomo cerca Dio anche quando dice di non cercarlo. Spesso lo sfida come un bambino che irride la mamma mentre si allontana di tre passi, che per lui sembrano chilometri. Nel suo libro “Elogio della Tracotanza” Giuseppe Leonelli dedica ampio spazio alla ricerca della verità e alla eterna sfida a Dio, al potere, alla famiglia, al qualunquismo.

Ricerca vana, ovviamente: perché l’uomo da sempre cerca vanamente Dio. Oggi lo si cerca anche nella scienza, nei complotti, nella tecnologia, negli algoritmi: nella promessa che dietro il caos ci sia almeno una regia. E una simulazione può diventare persino consolante: essere macchine virtuali dentro un sistema programmato è quasi meglio che essere soli davanti a un Dio che non ci risponde mai. Questa idea ci sembra sempre meno assurda perché viviamo già davvero osservati. Non da Dio, ma da qualcosa di più banale e più presente: l’intelligenza artificiale che prevede le nostre frasi; i social che conoscono le nostre reazioni; la pubblicità che arriva prima del bisogno; il telefono che ascolta abbastanza da farci dubitare.


Alla fine il Dio che ci siamo costruiti è tecnico. Non perdona, non ama e non salva: profila. E noi, nonostante tutto, restiamo quelli di prima. Continuiamo a fare la stessa cosa che facevamo davanti al fuoco, nelle caverne, nei templi, nelle chiese: cerchiamo un senso che vada oltre quello che vediamo.


Eli Gold

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Carpi e Modena, due sindaci civici agli antipodi: la libertà di Mezzetti e la normalizzazione di Righi

Carpi e Modena, due sindaci civici agli antipodi: la libertà di Mezzetti e la normalizzazione di Righi

La 'messa al rogo' della Ferrari Luce dice molto di noi: è la condanna del diverso

La 'messa al rogo' della Ferrari Luce dice molto di noi: è la condanna del diverso

Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste