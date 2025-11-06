Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'

'Un milione e 400mila euro per una mensa, che non è neppure un luogo in cui si preparano i pasti (che naturalmente arrivano già pronti dalla Cir), con quei soldi ci fai una scuola intera'. Il capogruppo Lega in Consiglio comunale a Modena, Giovanni Bertoldi, interviene in questi termini sulla inaugurazione della nuova mensa scolastica Sant'Agnese alla cui cerimonia erano presenti contemporaneamente il sindaco Mezzetti e il capogruppo di Fdi Luca Negrini.

Una presenza, quella di Negrini, che non è piaciuta al leader modenese del Carroccio. 'Sono sicuro che vedremo la Schlein all'inaugurazione dei lavori per il Ponte sullo Stretto - ironizza Bertoldi sui social -. A parte gli scherzi, un discorso è la presenza alle cerimonie istituzionali (Giornata del ricordo, Giornata delle forze armate...), altra cosa cosa sono le opere volute e fatte dall'amministrazione guidata dai partiti avversari del centrodestra. Tra l'altro mi sembrava che non fossimo proprio in linea sul modo in cui questa amministrazione ha speso i soldi del Pnrr'.

Complessivamente, il finanziamento Pnrr per le cinque mense modenesi supera i tre milioni e 500 mila euro, e gli interventi sono stati integrati da risorse comunali. Le strutture rientrano nel programma Next Generation Modena e l’investimento fa parte della Missione 4 del Pnrr, “Istruzione e Ricerca: Potenziamento dell’offerta dagli asili nido alle Università”. La mensa alla scuola primaria Sant’Agnese, in particolare, è costata un milione e 344 mila euro.