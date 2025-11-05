Modena, inaugura una mensa scolastica: Mezzetti e Negrini tagliano il nastro

Sono stati il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, due suoi assessori, la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Maria Tedeschi e il capogruppo di Fdi Luca Negrini a tagliare qualche settimana fa il nastro della nuova mensa scolastica della scuola primaria Sant’Agnese, in strada Vaciglio, tra i canti degli studenti e degli insegnanti della scuola.

Le altre scuole interessate dallo stesso intervento sono le scuole primarie Rodari, Buon Pastore, Giovanni XXIII e Leopardi, i cui lavori termineranno nei prossimi mesi.

Complessivamente, il finanziamento Pnrr per le cinque mense supera i tre milioni e 500 mila euro, e gli interventi sono stati integrati da risorse comunali. Le strutture rientrano nel programma Next Generation Modena e l’investimento fa parte della Missione 4 del Pnrr, “Istruzione e Ricerca: Potenziamento dell’offerta dagli asili nido alle Università”.

La mensa alla scuola primaria Sant’Agnese, in particolare, ha avuto un costo complessivo di 1 milione 344 mila euro (di cui 750 mila da fondi Pnrr) e ha visto l’avvio dei lavori nell’estate 2023. È stata realizzata in un’area di 375 metri nel cortile della scuola, con una sala refezione di 290 metri quadri per 140 posti.