Modena, una targa per i bambini palestinesi vittime del genocidio di Gaza

Mezzetti: 'I bambini e le bambine di Gaza sono il simbolo dell'infanzia negata e tradita in ogni parte del mondo dove ci sia una guerra'

E' stata scoperta la targa che dedica l'area giochi del parco Amendola alle bambine e ai bambini di Gaza. A svelarla, nella mattina di domenica 9 novembre, sono stati il sindaco Massimo Mezzetti e Rossella Ruggeri di Civica15A, l'associazione che ha consegnato in Comune una petizione sostenuta da più di 400 firme.
Sulla targa sotto i colori arcobaleno e la scritta “Giocare per la pace” è specificata la dedica che è stata tradotta anche in arabo.
'Questo gesto è un atto di coscienza e umanità – ha detto il sindaco Mezzetti – i bambini e le bambine di Gaza sono il simbolo dell'infanzia negata e tradita in ogni parte del mondo dove ci sia una guerra. Quest'area giochi diventa quindi un monito del fatto che anche la libertà di giocare non è scontata e rappresenta un segno di pace, compassione e impegno civile'.
Per Rosella Ruggeri di Civica15A la targa ricorda, tra l'altro, anche “le nostre responsabilità in questa strage perché le bombe che hanno ucciso, mutilato, ferito e devastato psicologicamente decine di migliaia di bambine e bambini sono dell'occidente e di questo non ci diamo pace”.

