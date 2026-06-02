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Attentato Modena: fuori pericolo uomo ricoverato al Maggiore

Attentato Modena: fuori pericolo uomo ricoverato al Maggiore

Restano gravi la moglie, sempre ricoverata al Maggiore, e la donna di 53 anni ricoverata Baggiovara

1 minuto di lettura

È stato dichiarato fuori pericolo di vita il 55enne travolto dall’auto lanciata a folle velocità da Salim El Kudry durante l’attentato del 16 maggio in pieno centro a Modena. L’uomo, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna insieme alla moglie coetanea, ha superato la fase più critica e le sue condizioni vengono definite stabili dai sanitari.

Ben diversa, purtroppo, la situazione della moglie, anch’essa investita durante la corsa dell’auto guidata dal 31enne di origine marocchina, italiano di seconda generazione, indiziato del reato di strage. La donna rimane ricoverata in terapia intensiva al Maggiore, dove i medici mantengono la prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate ancora delicate.

Prognosi che non può essere sciolta nemmeno per la 53enne ricoverata all’ospedale di Baggiovara, l’unica tra i feriti rimasta nel modenese. La donna ha riportato traumi multipli provocati dal violentissimo impatto con l’auto e resta in condizioni stazionarie, monitorata costantemente dal personale sanitario.

L’attentato del 16 maggio, che ha scosso profondamente la città, continua dunque a mostrare i suoi effetti più dolorosi nei reparti ospedalieri, mentre proseguono le indagini sulla dinamica e sulle motivazioni dell’azione attribuita a El Kudry.


Nella foto, il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Civile di Baggiovara


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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