Dipartimento di Economia Unimore: Tindara Addabbo nuova direttrice

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) di Unimore avrà una nuova direttrice. A guidarlo sarà la professoressa Tindara Addabbo, eletta al primo turno dal Consiglio di dipartimento del DEMB tenuto il 17 settembre, con 54 voti, superando la collega Costanza Torricelli, che ha ottenuto 29 preferenze. L’elezione segna un passaggio importante per il dipartimento, che conta numerosi corsi di laurea e attività di ricerca di rilievo nazionale e internazionale. La Professoressa Tindara Addabbo subentrerà al Professor Tommaso Fabbri, che ha guidato il DEMB negli ultimi anni.
Professoressa Ordinaria in Politica economica, la nuova direttrice svolge attività di ricerca nell’ambito dell’economia del lavoro, della valutazione delle politiche pubbliche in una prospettiva di genere e della misurazione del ben-essere nell’approccio delle capacità. La sua elezione è stata accolta con favore dalla comunità accademica. Il mandato avrà durata triennale, come previsto dallo statuto di Ateneo.
'Sono consapevole della complessità del ruolo che mi attende e al contempo sono lieta di svolgerlo seguendo linee progettuali condivise con le diverse componenti del Dipartimento' - ha commentato Tindara Addabbo -. Desidero ringraziare il Professor Tommaso Fabbri per il forte impegno mostrato in questi anni dedicati alla direzione del dipartimento. Esprimo un sentito ringraziamento alla componente studentesca, a dottorande e dottorandi e a tutto il personale nelle sue diverse componenti. Desidero nel prossimo triennio mantenere con loro un dialogo continuo e compiere insieme un percorso di crescita nella ricerca, nella didattica e nelle attività di terza missione, prestando sempre attenzione alla qualità del lavoro e dello studio, per svolgere al meglio il nostro ruolo all’interno del nostro Ateneo e nel più ampio contesto socioeconomico attuale'.
