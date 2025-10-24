Il Modena stasera ospita l'Empoli al Braglia

Il Braglia accende i riflettori per accogliere il Modena in campo per l’anticipo del venerdì sera in uno stadio completamente rinnovato, con gli scintillanti colori gialloblù che finalmente riprendono a splendere nella loro totale e immensa bellezza.Arriva al Braglia l’Empoli di Dionisi che ha debuttato nello scorso turno sostituendo l’esonerato Pagliuca, e pareggiando 1 a 1 in casa con il Venezia; Dionisi aveva già allenato l’Empoli nella stagione 2020/21, culminata con la vittoria del campionato e la conseguente promozione in serie A.L’Empoli ha giocato a Modena in 18 occasioni; nei precedenti ci sono 7 vittorie del Modena, 7 pareggi e 4 vittorie empolesi; il Modena non batte l’Empoli al Braglia dal 22.9.2009, campionato di serie B: finì 2 a 0 con una doppietta dell’attuale DS gialloblù Catellani. L’ultima vittoria dell’Empoli a Modena è invece datata 19.3.2013, sempre serie B, finì 3 a 2 per gli ospiti; l’ultimo precedente a Modena risale al 15.3.2014, ancora serie B, e finì con un pareggio per 0 a 0.L’Empoli ha giocato fin qui tre partite fuori casa, totalizzando 3 punti, frutto di 1 vittoria e 2 sconfitte, condite da 3 reti segnate e 8 subite; toccherà a Dionisi cercare di invertire la rotta erisalire la classifica.La partita di questa sera assume un valore fondamentale; il Modena è chiamato a dare continuità di prestazioni e di risultati, dopo la bella prova di Palermo, anche in funzione del turno infrasettimanale di martedì 28, quando i gialli saranno chiamati ad affrontare gli amici ad ovest del Secchia.Il Modena di Palermo ha dimostrato di non avere paura, di essere una squadra forte, composta da giocatori di personalità e da uomini con gli attributi; questa sera servirà il Modena delle grandi occasioni, con corsa, personalità, cattiveria agonistica, copertura del campo nelle due fasi, e tanta voglia di vincere, perché sarà comunque una partita insidiosa; i gialli potranno però giocarla con la consapevolezza delle proprie capacità, la forza della capolista, e uno stadio pronto a suonare la carica.Per le scelte iniziali, il mister dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli (che dovrebbe giocare con una mascherina protettiva), Adorni, e Nieling; a centrocampo linea a cinque composta da Sersanti, Gerli e Santoro al centro, con Zampano e Zanimacchia sulle fasce, da decidere chi giocherà a destra e chi a sinistra; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano, apparsi entrambi al momento imprescindibili.L’unica variabile nelle scelte può essere data al momento dal turno infrasettimanale di martedì 28: resta infatti da valutare se il mister, in previsione della gara di martedì, intenderà dare un po’ di turnover già nella gara odierna, ricorrendo a qualche rotazione, in qualcuno degli interpreti base.Arbitra la partita Tremolada di Monza: l’arbitro brianzolo ha 5 precedenti con il Modena, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; è invece al primo incrocio con l’Empoli.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle 20.30 davanti al pubblico delle grandi occasioni, con la Montagnani sold-out; in arrivo anche circa un centinaio di tifosi ospiti; la cornice sarà delle migliori perché il Braglia ha ripreso finalmente i suoi scintillanti colori gialloblù, e sarà pronto ad accogliere il tifo gialloblù pronto a sostenere il volo del canarino.