Modena, bando affitto: dal Comune un milione per sostenere i cittadini
Dal 27 ottobre al 27 novembre è possibile presentare le domande di contributo per il pagamento del canone di locazione
Il documento è stato presentato questa mattina, giovedì 23 ottobre, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Francesca Maletti, vicesindaco e assessore alle Politiche abitative e Piano per la casa del Comune di Modena; Barbara Papotti, dirigente responsabile del servizio Abitare Modena; Marzio Govoni, segretario Sunia Modena; Eugenia Cella, segretario Sicet Emilia Centrale e Cosimo Gallo, segretario Uniat Modena.
Il bando, al quale sarà possibile partecipare da lunedì 27 ottobre, prende corpo tramite un avviso pubblico per la raccolta delle domande, emanato dal Comune di Modena, e prevede l’assegnazione di un contributo per tre mensilità del canone di locazione escluse le spese condominiali, fino ad un massimo di 1.500 euro per richiedente.
'Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, in un momento storico nel quale la casa è diventata una vera e propria emergenza – il commento del vicesindaco e assessore a Politiche abitative e Piano
'Ora stiamo lavorando al bando per la trasformazione temporanea per dieci anni degli uffici vuoti in residenze abitabili, con l’avviso pubblico e lo schema di convenzione già approvati in Consiglio comunale: stimiamo, infatti – continua Maletti - che, dei 3.900 locali adibiti a ufficio che ci sono in città, oltre la metà siano sfitti.
Da lunedì 27 ottobre e fino al 27 novembre sarà quindi possibile presentare domanda per ricevere un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione. Possono chiedere il contributo, si legge nell’avviso, 'i cittadini, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo o di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione o di una concessione di Agenzia Casa, con un valore Isee non superiore a 10mila euro e con un’incidenza del canone di locazione annuo sull’Indicatore di situazione reddituale (Isr) superiore al 30%'. Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore Isr. Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con Isr più basso e, a seguire, la domanda con Isee più basso. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare
'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'
Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta
Medici Medicina Generale: frattura nel fronte sindacale sui nuovi accordi contrattuali
Modena, Rifondazione: 'Zone Rosse, misura arbitraria, discriminatoria e pericolosa'
Immigrazione come opportunità e non come emergenza: il lavoro tema cruciale
Movida a Modena, il consigliere Pd Barbari sta col sindaco: 'Pieno sostegno'