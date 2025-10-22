Il direttore sportivo del Cittadella Alberto Biagini fa il punto in casa Cittadella in vista della partita di domenica a Coriano contro il Tropical: 'Venivamo da tre sconfitte e la partita contro la Trevigliese aveva un’importanza notevole: è stata affrontata con lo spirito giusto perché anche mentalmente non era facile. Adesso avremo partite molto difficili, ma dovremo essere bravi ad affrontarle con la stessa mentalità avuta in questa gara perché solo in questo modo potremo avere continuità di risultati. Domenica abbiamo meritato la vittoria, per oltre un’ora abbiamo fatto vedere un buon calcio ma fallito anche diverse occasioni che potevano arrotondare ulteriormente il risultato. Credo che sia un bel segnale il ritorno al gol di Formato. Un po’ di sofferenza nel finale ci può stare, ma il successo come già detto è meritato'.
Il direttore sportivo della Trevigliese Gianluca Leo: 'Abbiamo affrontato un'ottima squadra come la Cittadella, lo sapevamo, una formazione costruita per stare nei piani alti, ma noi domenica abbiamo disputato la peggiore gara di questo inizio di stagione e sinceramente non me lo spiegare'.
Matteo Pierotti
Serie D, Biagini (ds Cittadella): 'Ora dovremo affrontare le prossime gare con lo spirito di domenica'
'Domenica abbiamo meritato la vittoria, per oltre un’ora abbiamo fatto vedere un buon calcio ma fallito anche diverse occasioni'
