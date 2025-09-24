Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Bortolamasi: 'Costretti a tutelare il ruolo istituzionale del Comune di Modena, non solo per gli investimenti fatti ma per il lavoro e gli impegni assunti'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il Volley Modena giocherà il prossimo campionato di Serie A2 femminile a Rubiera, il presidente di Volley Modena Mirco Muzzioli ha già firmato l’accordo di utilizzo del PalaBursi con la società di gestione, la Kinema Srl di Reggio Emilia. A darne notizia ieri è stata l'emittente Trc. Uno schiaffo per Modena al lavoro da mesi per adeguare il PalaMadiba agli standard richiesti dalla Serie A2 femminile dopo gli accordi informali trovati con Muzzioli e Volley Modena.
“Dallo scorso giugno, l’assessorato allo sport e l’assessorato ai Lavori Pubblici hanno lavorato per dare risposta alle richieste del Volley Modena e permettere alla società di rispondere positivamente alle richieste relative all’iscrizione del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. Adesso, alla luce delle notizie emerse in queste ultime ore, rispetto al PalaMadiba e al suo utilizzo da parte della società, ci teniamo a fare chiarezza, rispetto al ruolo del Comune di Modena'. Ad intervenire sono gli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi (nella foto) e Giulio Guerzoni. 'Modena è la capitale della pallavolo, conta migliaia di appassionati e tesserati e meritava, per la sua storia, una risposta all'altezza', spiegano i due assessori che aggiungono: 'In questa operazione,
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
abbiamo trovato da subito, e vogliamo ringraziarlo pubblicamente, una piena e totale disponibilità nel gestore del PalaMadiba, l’Us Skate di Franco Culcasi'.
 

'In poco meno di due mesi e con la prima partita casalinga del Volley Modena che ci risulta calendarizzata il prossimo 26 ottobre - proseguono Bortolamasi e Guerzoni - abbiamo cercato di rispondere al meglio, con risorse pubbliche, senza gravare sul bilancio di una società, il Volley Modena, neo-promossa in Serie A2: circa 100.000 euro di lavori pubblici, che hanno interessato e stanno interessando il PalaMadiba: nuovo impianto di illuminazione, adeguamenti della capienza, rimozione del telone, lavori al tetto della palestra. Interventi significativi che abbiamo deciso di sostenere, convintamente. Lavori e risorse che non erano previsti, ma che, per rispondere alle istanze della società e degli appassionati, hanno permesso di realizzare importanti migliorie che qualificano ulteriormente il PalaMadiba'.
 

'A fronte anche delle ultime comunicazioni – evidenziano i due assessori - il gestore dell’impianto ha trasmesso ulteriori documenti, per segnalare al Volley Modena lo stato di avanzamento dei lavori e la disponibilità ad accogliere i soggetti deputati per omologa e certificazioni, senza ricevere risposte'.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E proprio ieri, aggiungono, 'sempre grazie al lavoro portato avanti dal gestore del PalaMadiba, abbiamo avuto la conferma dell’agibilità per 596 posti: un risultato importante, che permetterà al PalaMadiba di esser ancora più attrattivo per eventi e manifestazioni sportive'.
'A fronte di questi impegni assunti – proseguono - leggiamo con rammarico la scelta di individuare il PalaBursi di Rubiera come campo di gioco per il Volley Modena: scelta assolutamente legittima, ci mancherebbe, ma che ci vede costretti a tutelare il ruolo istituzionale del Comune di Modena, non solo per gli investimenti fatti ma per il lavoro e gli impegni assunti verso tutto il mondo sportivo. La firma dell’accordo tra Volley Modena e il soggetto gestore del PalaBursi, senza nessuna comunicazione ufficiale all’Amministrazione Comunale e al gestore del PalaMadiba – concludono Bortolamasi e Guerzoni –, ha rotto quel rapporto di collaborazione e fiducia che crediamo fondamentale, in particolare in ambito sportivo, per raggiungere risultati utili alla città e questo preclude qualsiasi possibile collaborazione futura'.
 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva

'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

La maglietta di Bertoldi e i distinguo di Bignardi su Kirk

La maglietta di Bertoldi e i distinguo di Bignardi su Kirk

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Eccellenza, la Cdr Mutina si sbarazza della Bobbiese

Eccellenza, la Cdr Mutina si sbarazza della Bobbiese

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola