Eccellenza, la Cdr Mutina si sbarazza della Bobbiese

La Cdr Mutina non ha problemi contro la modesta Bobbiese: decidono Cuoghi, Teggi e Panzanato

La Cdr Mutina non ha problemi contro la modesta Bobbiese. L’avvio di gara è a senso unico, con una sola squadra in campo e il numero uno ospite determinante già al 10’ su Hoxa. Si tratta del preludio al meritato vantaggio locale siglato 5’ dopo da Cuoghi con un preciso tiro da fuori al termine di una galoppata di trenta metri: 1-0. Nemmeno lo schiaffone riesce a svegliare i ragazzi di mister Dario Bongiorni, salvati prima da un erroraccio di Panzanato e poi da un’altra super parata di Ansaldi su Cuoghi, al termine di un contropiede partito da un corner in favore dei neroverdi. La Bobbiese sembra un pugile alle corde, ma al 30’ con un po’ di fortuna riesce a trovare il pareggio nel corso della prima folata offensiva. Decisivo è un errato rinvio del portiere di casa che Scabini trasforma in oro, pennellando un millimetrico pallonetto dalla trequarti: 1-1.
Come uno spartiacque, questo episodio abbatte i modenesi e rinfranca all’improvviso i piacentini, che prendono coraggio e prima dell’intervallo sfiorano il ribaltone con Erik Guglielmetti, Balbo e Cloralio. Proprio al 45’, però, una palla persa ingenuamente in attacco innesca il contropiede di casa orchestrato da Caselli e finalizzato da Teggi: 2-1.
Nella ripresa Bongiorni passa alla difesa a quattro e la gara diventa un assoluto monologo dei trebbiensi, che rinchiudono i locali nelle propria metà campo e vanno ripetutamente a un soffio dal pari con le forze fresche dei neoentrati Biolchi, Velardi e Colley. Il pareggio sarebbe un risultato sacrosanto, ma la palla non ne vuole sapere di entrare nella porta difesa dal quasi quarantenne Auregli e in pieno recupero sono anzi i locali a trovare il tris in contropiede con Panzanato: 3-1.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-BOBBIESE 3-1
ATLETIC CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini, Caselli A., Serra, Ricaldone (80’ Gargano), Cuoghi, Caselli M., Teggi (90’ Bellucci), Hoxa (15’ Ognibene, 60’ Gollini), Panzanato. All. Paganelli.
BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio (60’ Velardi), Balbo, Gambazza (55’ Biolchi, 80’ Spotti), Guglielmetti A., Compaore, Curti (46’ Metti), Blanco, Scabini, Bongiorni, Guglielmetti E. (46’ Colley). All. Bongiorni.
Arbitro: Monaco di Bologna.
Reti: 15’ Cuoghi, 30’ Scabini, 45’ Teggi, 90’+6’ Panzanato.
Matteo Pierotti
