Il Sassuolo si arrende all'Inter: a San Siro finisce 2-1

Nella quarta giornata di campionato, il Sassuolo esce sconfitto da San Siro dopo una buona prestazione contro l’Inter. Decidono i gol di Di Marco e un autorete di Muharemovic su conclusione di Carlos Augusto, mentre all'84esima Cheddira fissa il risultato sul 2-1. Il Var annulla poi per un fuorigioco millimetrico il 3-1 di Frattesi.
Il tabellinoInter: Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (64’ Henrique), Sucic, Calhanoglu (64’ Frattesi), Barella, Dimarco; Esposito (77’ Bonny), Thuram (64’ Lautaro).
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni.
All: Cristian Chivu
Sassuolo: Muric; Coulibaly (92’ Pierini), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (68’ Volpato), Matic, Koné (68’ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (77’ Cheddira), Laurienté (68’ Fadera).
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni.
All: Fabio Grosso
Marcatori: 14’ Dimarco (I), 81’ aut. Muharemovic (I), 84′ Cheddira (S)
Ammoniti: 31’ Calhanoglu (I), 58’ Dimarco (I), 95’ Muharemovic (S)
Arbitro: Marinelli di Tivoli, assistenti: Mondin di Treviso, Rossi L. di Rovigo.
Foto Sassuolo calcio