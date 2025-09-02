'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Serata di gala al Mammut di Modena per il Cittadella Vis Modena del patron Paolo Galassini. Alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli, di tutta la stampa e di una buona fetta del mondo imprenditoriale modenese, il Cittadella ha svelato ambizioni e progetti per questa nuova stagione in serie D. Un campionato che la squadra modenese affronta con lo stesso mister, Mattia Gori, e con l'ambizione di fare meglio rispetto alla stagione appena conclusa. Nessuno parla apertamente di Serie C (un po' per scaramanzia e un po' per la caratura degli investimenti messi in campo dalle sfidanti, Piacenza e Pistoiese su tutte), ma l'obiettivo play off appare alla portata.
Traguardi sportivi che, come spiegato anche da Alberto Benuzzi, si accompagnano alle aspirazioni sociali di una società che unisce sponsor di livello e una missione che travalica la pura competizione. Perchè se il Modena Calcio è la prima squadra della città, come evidenziato durante la presentazione da Alessandro Iori, il Cittadella proprio può esserlo sul piano sociale. 'L'attenzione per il settore giovanile e il progetto complessivo del Cittadella vede l'amministrazione vicina alla società - ha detto il sindaco -. Ora speriamo di festeggiare a maggio, in ogni caso'.
E allora via al campionato, domenica in casa della Correggese e poi la partita successiva subito il Piacenza, grande favorito.
