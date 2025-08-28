Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

La nuova rosa del Cittadella Vis Modena

Mattia Gori, 34 anni, allenatore del Cittadella Vis Modena, il mister più giovane d'Italia in D, alla vigilia dell'inizio della stagione (domenica alle 16 a Correggio c'è il primo turno di coppa con la Correggese), sulla nuova stagione. 'L'obiettivo è fare innanzitutto un punto in più dell’anno scorso (settimo posto), ma anche alzare l’asticella come stile di gioco e come “lancio” di giocatori per valorizzare il patrimonio della società. L’anno scorso è stato così per Martey, ora in C alla Pianese, speriamo che quest’anno siano 2 o 3 i ragazzi che vanno nei professionisti. Abbiamo 5 over in meno rispetto all’anno scorso, siamo più giovani e lo stile di gioco e la nostra mentalità devono esaltare i giovani. Abbiamo inserito solo 4 over, ma con caratteristiche ben precise: affidabilità, esperienza e carisma. Davanti abbiamo confermato Formato, un finalizzatore che non ha eguali in area avversaria. Sala lo avevo cercato anche a Sanremo, penso che sia un giocatore con tante potenzialità. In mezzo abbiamo rinunciato a Ousji, Mora, Tesa e Bertani perché eravamo molto contenti di Teresi, Marchetti e Mandelli e pensavamo di aver bisogno di un solo giocatore come Dodaro per chiudere il cerchio'.Il girone D?'Complicato e affascinante, credo che in un nessun altro gruppo ci siano tre squadre così forti come Piacenza, Pistoiese e Desenzano, che sono anni che investono e hanno l’ossessione della promozione. A queste vanno aggiunte Palazzolo e Pro Sesto che hanno tanta C alle spalle, senza scordare il Lentigione abituato ai playoff, il Sangiuliano che due anni fa era nei “pro” e il Sant’Angelo che ha un seguito di tifosi da categoria superiore'.Portieri: Anino Riccardo ('07, Torino), Celenza Andres ('07, Modena), Muzio Filippo ('07, Piacenza), Petillo Michelangelo ('07)Difensori: Sabotic Minel ('94), Boccaccini Matteo ('93), Calanca Alessandro ('96, Carpi), Maini Marco ('95, Carpi), Panfilo Marco ('07), Stopelli Filippo ('06, Modena), Manzotti Lorenzo ('05), Carretti Davide ('05), Fort Federico ('02).Centrocampisti: Marchetti Manuel ('99), Mandelli Lorenzo ('98), Teresi Simone ('05), Dodaro Luigi ('97, Novaromentin), Sardella Luca ('06), Carrozza Alessandro ('00, Fiorenzuola), Barozzini Francesco ('06, Modena), Berziga Sebastiano ('07), Orlandi Matteo ('06), Rovatti Matteo ('05), Despaigne Samuel ('07), Camara Osman ('06, Reggiana)Attaccanti: Caprioni Lorenzo ('89, Desenzano), Sala Federico ('99), Formato Alberto ('93), Diletto Rosario ('07)