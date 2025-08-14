Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

La amichevole tra Cittadella Vis Modena e Caldiero Terme finisce 2-2. Prima partita dell’anno sul campo dell’”Allegretti” di San Damaso, per il Cittadella Vis Modena di mister Mattia Gori. La formazione modenese ha affrontato, per l’occasione, in una gara amichevole il Caldiero. Formazione che milita nel girone B di Serie D. Il match subito in salita con gli ospiti che passano in vantaggio con Gecchele che batte Celenza, portando in vantaggio il Caldiero. La squadra modenese trova la rete del pari con Federico Sala che mette il suo nome nel gol dell’1-1. Sul finire della prima frazione, gli ospiti mettono la freccia e segnano il gol del vantaggio con Zazzi. 2-1 in favore del Caldiero. Con questo parziale termina il primo tempo. Nelle battute finali del match, il Cittadella Vis Modena agguanta il pareggio in extremis con Caprioni. L’attaccante trasforma un calcio di rigore e porta il punteggio sul definitivo 2-2.



Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 2CALCIO CALDIERO TERME 2Cittadella Vis Modena: Celenza (1’st Anino), Sardella (16’st Orlandi), Teresi (33’st Diletto), Manzotti (1’st Barozzini), Dodaro (1’st Mandelli (4’st Marchetti)), Formato (16’st Caprioni), Sabotic (25’st Boccaccini), Camara (16’st Carrozza), Stopelli (36’st Fort), Sala (20’st Rovatti), Calanca (25’st Carretti). A disposizione: Muzio, Berziga. All. GoriCalcio Caldiero Terme: Zouzaghi, Ghinassi, Pedtji, Zerbato, Mauri, Liberati, Locati, Gecchele, Zazzi, Gentile, Pelagatti. A disposizione: Vanti, Malusà, Amoh, Viviani, Furini, Cavallotti, Opuoru, Orfeini, Caneva, Parisi, Borgna, Guglielmoni, Fiori. All. SoaveAmmoniti: CarrozzaReti: 22’pt Gecchele, 38’pt Sala, 45’pt Zazzi, 45’st Caprioni