Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Allenamento congiunto tra Brescello e Cittadella oggi a Brescello. Il Cittadella si fa vedere dalle parti dell’area avversaria con un calcio d’angolo di Dodaro, la difesa del Brescello allontana bene. Bella combinazione tra Dodaro e Caprioni, arriva al tiro Marchetti che calcia di poco fuori. Arriva il vantaggio del Cittadella quando Barozzini prova la conclusione dalla distanza, respinta del portiere, la palla rimane lì e si avventa Carrozza che insacca con un tap in sotto misura il rete dell’1-0 per i modenesi. Il raddoppio di marca Cittadella arriva con Stopelli che, su calcio d’angolo battuto da Dodaro, batte Aimi con un bel l’inserimento. Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena 0-2. Termina il primo tempo con gli uomini di Gori in doppio vantaggio. Inizia la seconda frazione ed i padroni di casa vanno vicino al gol con Fanti che incorna di testa e chiama alla parata in tuffo Celenza. La squadra di casa accorcia le distanze con Corbelli. Il numero dieci segna con un bel tiro dalla distanza dopo una bella sponda di Fanti, segna il 2-1. Luigi Dodaro firma il 3-1 su calcio di rigore.



Il tabellino

BRESCELLO PICCARDO 1CITTADELLA VIS MODENA 3Brescello Piccardo: Aimi, Marmiroli, Contini, Binini, De Luca, Truffelli, Rossi, Bohuali, Cocconi, Zaccariello, Marconi. A disposizione: Giaroli, Anelli, Pezzani, Giovannetti, Dieng, Fanti, Corbelli, Mastaj, Bicaku, Fomov, Iodice, Carra, Rizzi. All. FontanaCittadella Vis Modena: Anino (1’st Celenza), Mandelli (30’st Berziga), Boccaccini (26’st Calanca), Manzotti (35’st Turco), Dodaro (22’st Teresi), Marchetti (22’st Orlandi), Carrozza (15’st Rovatti), Sabotic (1’st Carretti), Stopelli (30’st Sardella), Caprioni (30’st Diletto), Barozzini (15’st Camara). A disposizione: Despaigne, Muzio. All. GoriReti: 17’pt Carrozza, 37’pt Stopelli, 8’st Corbelli, 19’st Dodaro