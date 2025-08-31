Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Il tabellino

Primo turno amaro di Coppa Italia, il Cittadella Vis Modena esce dalla competizione per mano della Correggese solo dopo i calci di rigore. Galli ci prova dalla distanza, la bella conclusione del numero otto della Correggese chiama Ananino ad una bellissima parata. Bel tiro di Siligardi che, dalla distanza, impegna l’estremo difensore del Cittadella in un intervento prodigioso. Ci prova Camara, entra in area con un bel dribbling, conclusione verso la porta, palla in angolo. Occasione per il Cittadella quando Carrozza entra in area, salta l’avversario, prova il tiro: esterno della rete. Cross dal centrosinistra, palla che arriva in area, si avventa Caprioni che, in girata, prova a battere Narduzzo ma l’ex di turno respinge in tuffo. La Correggese rimane in dieci per l’espulsione ai danni di Siligardi. Sul finire del primo tempo ecco la fiammata che porta in avanti gli uomini di mister Gori, Alberto Formato batte il portiere avversario con un colpo di pregevole fattura. Dopo quattro minuti di recupero, termina il primo tempo al “Borelli” di Correggio: Correggese - Cittadella Vis Modena 0-1.Cittadella vicinissimo al raddoppio con Caprioni che calcia da vicino e colpisce il palo, sulla ribattuta, un difensore biancorosso salva sulla linea.La Correggese, nel secondo tempo, prova ad uscire dal guscio e si fa vedere quando può usufruire di una punizione da zona interessante, palla in corner. La squadra di casa trova il pareggio con Ferraresi che batte Anino di testa e trasforma l’1-1. La formazione di casa va vicino al gol del sorpasso con Puglisi che prova a battere Anino, con un preciso rasoterra che va a finire a fil di palo. La squadra di Domizzi ha la possibilità di allungare, sbaglia un calcio di rigore Arrondini, para Anino. I tempi regolamentari si chiudono in parità, la sfida sarà decisa ai calci di rigore. La partita termina 6-5 dopo i calci di rigore e al prossimo turno ci va la Correggese.CORREGGESE 1CITTADELLA VIS MODENA 1(6-5 dopo i calci di rigore)Correggese: Narduzzo, Montenet (17’st Pampaloni), Zarrillo, Giorgini, Carini (17’st Truzzi), Sarzi Puttini (45’pt Ferraresi), Puglisi, Galli, Barbuti (34’st Ghizzardi), Siligardi, Errichiello (16’st Arrondini). A disposizione: Mantini, Brevini, Battistini, Pampaloni, Ognibene, Ghizzardi. All. DomizziCittadella Vis Modena: Anino, Mandelli (16’st Marchetti), Dodaro, Formato, Carrozza, Sabotic (35’st Stopelli), Camara (23’st Barozzini), Carpioni, Fort, Carretti (22’st Orlandi), Calanca. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Diletto. All. GoriArbitro: Pelaia di PaviaAmmoniti: Errichiello, SaboticEspulsi: SiligardiReti: 43’pt Formato, 27’st FerraresiNote: 4 minuti di recupero primo tempo, 3 minuti di recupero secondo tempo.