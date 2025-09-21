Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Verstappen vince il Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari senza voto

Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono rispettivamente ottavo e nono

Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15″ di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1.
La gara del leader del Mondiale Oscar Piastri termina al primo giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della settima piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente ottavo e nono. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), quinto, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), sesto; completa la top 10 l’altra Racing Bulls di Isack Hadjar.

LE DICHIARAZIONI

'E’ stato un weekend incredibile per noi. In gara la macchina ha funzionato benissimo con tutte le mescole, avevamo aria pulita e pista libera, quindi siamo riusciti a gestire bene anche le gomme. È stata una gara lineare e qui non era semplice, c’era tanto vento. Sono incredibilmente contento.
In gara bisogna essere più cauti rispetto alle qualifiche, sono felice che non ci siano state altre safety car. A Singapore sarà una sfida completamente diversa, con un alto carico aerodinamico. Vedremo cosa riusciremo a fare'. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo il trionfo odierno.
'Siamo molto contenti di tornare sul podio. È stato un weekend molto duro personalmente, ma la macchina andava alla grande. Per fortuna oggi mi sento molto meglio rispetto a venerdì, è stato un sollievo arrivare alla bandiera a scacchi. Questo è stato un bel passo in avanti per noi che lottiamo con la Ferrari nella classifica costruttori'. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell.
'Onestamente non riesco a descrivere la mia felicità e quanto sia bella questa sensazione. Ha un sapore ancora più bello del mio primo podio. Abbiamo lottato tanto per arrivare fino a qui, quando tutto si mette nel giusto modo possiamo fare bene. Abbiamo battuto macchine che non mi aspettato di poter battere. Sono estremamente fiero di tutto il team. Abbiamo dimostrato di aver fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso. Ho avuto un po’ di sfortuna, ma così posso gustarmi ancora di più questo momento. Alla fine il lavoro ripaga sempre'.
Così il pilota della Williams, Carlos Sainz.
