F1 Monza: Verstappen in pole
Nelle qualifiche la Ferrari di Leclerc è stata superata sul finale da Norris, Piatri e finisce quarta. Hamilton quinto, ma partirà decimo
Le prime 10 posizioni al termine della Q3
Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso, Tsunoda
