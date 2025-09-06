Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

F1 Monza: Verstappen in pole

F1 Monza: Verstappen in pole

Nelle qualifiche la Ferrari di Leclerc è stata superata sul finale da Norris, Piatri e finisce quarta. Hamilton quinto, ma partirà decimo

1 minuto di lettura
Max Verstappen si prende l'ennesima pole davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Leclerc, secondo fino a qualche istante prima dello scadere, finisce quarto. Hamilton, dietro di lui, dovrà però partire 10° a causa della penalità in Olanda. Terza fila tutta Mercedes con Russell-Antonelli. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Le prime 10 posizioni al termine della Q3
Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso, Tsunoda

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Piero Ferrari ricorda Lauda: 'Cambiò la storia del Cavallino'

Piero Ferrari ricorda Lauda: 'Cambiò la storia del Cavallino'

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Formula 1, pole di Piastri nel Gp d’Olanda: Leclerc sesto e Hamilton settimo

Formula 1, pole di Piastri nel Gp d’Olanda: Leclerc sesto e Hamilton settimo

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Partita test a porte aperte al Braglia, e gli applausi non mancano

Partita test a porte aperte al Braglia, e gli applausi non mancano

Serie D, domenica si parte, ecco la griglia di partenza

Serie D, domenica si parte, ecco la griglia di partenza

Dilettanti, sono ben 97 le squadre modenesi

Dilettanti, sono ben 97 le squadre modenesi

Eccellenza, Morselli: 'Questa Cdr Mutina mi appassiona'

Eccellenza, Morselli: 'Questa Cdr Mutina mi appassiona'