Ago Modena, Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari

Sabato 11 ottobre, alle 16, è in programma la visita guidata gratuita alla mostra “Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari” in corso nella nuova ala del Palazzo dei Musei di Modena (viale Vittorio Veneto 9). Promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari e con il supporto di Fondazione Ago, la mostra presenta oltre sessanta fotografie mettendo in relazione due serie di scatti realizzati a distanza di quarantacinque anni da Frassineti - fotografo, giornalista e autore di reportage industriali - negli stabilimenti produttivi della Ferrari a Maranello: la prima risale al 1980 e oggi è parte dell’Archivio storico del Gruppo CDP; la seconda è del 2024, commissionata per l’occasione da Cassa Depositi e Prestiti.La mostra ha il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione.C’è ancora posto, inoltre, per iscriversi al laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni “Ingranaggi e velocità per giovani ingegneri” che si svolge sabato 18 ottobre, alle 16, organizzato in collaborazione con Young Engineers Modena. Obiettivo: sperimentare i principi della forza meccanica e il funzionamento degli ingranaggi delle automobili attraverso un approccio coinvolgente e divertente.La mostra, aperta a Modena a ingresso libero fino al 16 novembre, si può visitare dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 (al mercoledì e al venerdì anche dalle 9 alle 12), al sabato, alla domenica e nei festivi a orario continuato dalle 9 alle 19. Sono previste, a cura di Fondazione Ago, visite guidate gratuite anche sabato 25 ottobre alle 11 e sabato 8 novembre alle 16.L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e si sviluppa attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità.Curata dalla struttura Patrimonio Artistico di CDP, in collaborazione con Mimmo Frassineti, la mostra si articola intorno a sette parole chiave (“Connessioni”, “Sintonia”, “Manifattura”, “Precisione”, “Orgoglio”, “Passione” e “Pazienza”) che mettono in luce continuità e trasformazioni nel lavoro e nei siti di produzione. Il risultato non è solo un confronto tra due epoche, ma anche una riflessione sul legame profondo che unisce l’uomo e la macchina, un rapporto fatto di orgoglio, passione, competenza e responsabilità.