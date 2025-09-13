Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il meraviglioso cammino di Valda: con la modenese Marta Mingucci un viaggio alla scoperta della semplicità

Il meraviglioso cammino di Valda: con la modenese Marta Mingucci un viaggio alla scoperta della semplicità

E' uscito in questi giorni, edito da Carta Libera, il libro illustrato 'La vera (o quasi) storia di Valda. Venditrice di sogni e briciole di pane'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Un racconto delicato, o meglio 'preziosamente fragile' per parafrasare le parole dell'autrice. E' uscito in questi giorni, edito da Carta Libera, il libro 'La vera (o quasi) storia di Valda. Venditrice di sogni e briciole di pane'. Coi testi e le illustrazioni dell'artista modenese Marta Mingucci, il volume è un viaggio pieno di colori, respiri e 'sogni incredibili' di Valda, protagonista dello spettacolo comico-poetico nato dalla fantasia della autrice ormai 16 anni fa. 'Valda è la mia gratitudine per il mondo; la mia voglia di vivere e di donare; l'allegria e la sfacciata follia che si ribellano a un mondo troppo spesso spento buio grigio e violento' - scrive Marta.
E così, seguendo le tracce delle briciole di pane di Valda, ci si ritrova in un mondo onirico, dove la realtà con le sue apparenti regole ingessate viene mostrata con un altro volto, uno degli altri mille coi quali può apparire e che troppo spesso si rinuncia a voler svelare, inchiodati alla falsa dittatura del bidimensionale. Insieme a questa ragazza con cappellino in lapin si percorrono così sentieri nuovi, come novelli Hänsel e Gretel senza streghe cattive e senza battaglie epiche da affrontare, ma pieni di una gioia che si percepisce essere frutto di un percorso lungo, travagliato.
Sincero.
Con gli sgranati di Amélie, con la saggezza del Piccolo principe e la meraviglia di Alice, senza la pretesa di dover stupire a tutti i costi, Valda prende per mano il lettore e - con naturalezza - lo costringe a interrogarsi su cosa è davvero importante, sul valore dei regali, dell'apertura all'altro e di quanto sia seria la fantasia.
Con la sua 'calligrafia da terza elementare ripetuta tante volte' mostra 'la strada' come luogo di incontro, di confronto e di crescita e insegna che a volte la violenza si può far fuggire 'fissandola con decisione negli occhi' e dicendo solo, lentamente, 'respira'.
Un libro che parla con il linguaggio dei bambini, ma allo stesso tempo forse troppo difficile per tanti 'grandi', con molteplici livelli di lettura e che usa le illustrazioni pieni di colori e vita in un tutt'uno con le parole. I disegni di Marta Mingucci sono sogni, fotografie della mente, ma anche testo che si fonde con le lettere con le quali Valda si racconta. Parole, virgole, frasi che diventano esse stesse immagini, facendo deflagrare, anche attraverso la grafica, schemi e barriere.
Perchè, come insegna il genio di Gaudì, le linee rette, gli angoli in natura non esistono, ma l'equilibrio vero sta nella curve degli alberi, nelle vertiginose parabole dell'acqua e nella morbidezza di una conchiglia.
g.leo.
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ecco piazzale Riccò, senza più alberi, ma più green

Ecco piazzale Riccò, senza più alberi, ma più green

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Carabinieri: cambio al vertice del reparto operativo di Modena

Carabinieri: cambio al vertice del reparto operativo di Modena

Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni

Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni

In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica

In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica

Articoli più Letti Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Una donna senza tempo. La Venere di Savignano a 100 anni dal ritrovamento

Una donna senza tempo. La Venere di Savignano a 100 anni dal ritrovamento

Filosofia del diritto e solidarietà, da Modena parte la Rete dei Cenacoli Antonio Rosmini

Filosofia del diritto e solidarietà, da Modena parte la Rete dei Cenacoli Antonio Rosmini

Modena, quattro giorni dedicati alla magia della Fiaba

Modena, quattro giorni dedicati alla magia della Fiaba

E' morto Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport e della mitica pasta 'Luisona'

E' morto Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport e della mitica pasta 'Luisona'