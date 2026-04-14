Modena, infiltrazioni d’acqua al Policlinico: pazienti costretti a transitare sotto perdite dai soffitti

Tra le mura delle eccellenze della sanità modenese, colano rivoli di acqua piovana. Presso il Policlinico di Modena, in occasione di piogge intense, si verificano infiltrazioni d’acqua provenienti da tetti e pareti degli edifici. In particolare, i corridoi che collegano il padiglione Beccaria e il reparto Malattie Infettive al corpo centrale, risultano frequentemente bagnati da acqua piovana, che cola dall’alto. La situazione non è episodica, ma avviene sempre in presenza di piogge insistenti.

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Diversi reparti, soprattutto al piano terra, come ad esempio quello di Radioterapia Oncologica, sono soggetti ad allagamenti ricorrenti è molto facile perciò, vedere secchi e stracci in giro per i corridoi.Ciò che rende il quadro surreale è il continuo passaggio di barelle e carrozzine in queste condizioni. Pazienti oncologici anche allettati costretti a transitare per corridoio bagnati.Tali criticità sono note da tempo, ma sembrano essere state progressivamente normalizzate.Mentre i dipendenti, ormai non ci fanno più caso, l’occhio di un visitatore esterno che accompagna, fra i padiglioni il proprio ammalato per visite o terapie, non può far finta di niente.Ci si rende tristemente conto del declino continuo delle nostre strutture ospedaliere e la tanto decantata eccellenza rimane solo un bel ricordo.