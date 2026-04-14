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Modena, infiltrazioni d’acqua al Policlinico: pazienti costretti a transitare sotto perdite dai soffitti

Modena, infiltrazioni d’acqua al Policlinico: pazienti costretti a transitare sotto perdite dai soffitti

I corridoi che collegano il padiglione Beccaria e il reparto Malattie Infettive al corpo centrale, risultano frequentemente bagnati dalla pioggia

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Tra le mura delle eccellenze della sanità modenese, colano rivoli di acqua piovana. Presso il Policlinico di Modena, in occasione di piogge intense, si verificano infiltrazioni d’acqua provenienti da tetti e pareti degli edifici. In particolare, i corridoi che collegano il padiglione Beccaria e il reparto Malattie Infettive al corpo centrale, risultano frequentemente bagnati da acqua piovana, che cola dall’alto. La situazione non è episodica, ma avviene sempre in presenza di piogge insistenti.
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Diversi reparti, soprattutto al piano terra, come ad esempio quello di Radioterapia Oncologica, sono soggetti ad allagamenti ricorrenti è molto facile perciò, vedere secchi e stracci in giro per i corridoi.
Ciò che rende il quadro surreale è il continuo passaggio di barelle e carrozzine in queste condizioni. Pazienti oncologici anche allettati costretti a transitare per corridoio bagnati.
Tali criticità sono note da tempo, ma sembrano essere state progressivamente normalizzate.
Mentre i dipendenti, ormai non ci fanno più caso, l’occhio di un visitatore esterno che accompagna, fra i padiglioni il proprio ammalato per visite o terapie, non può far finta di niente.
Ci si rende tristemente conto del declino continuo delle nostre strutture ospedaliere e la tanto decantata eccellenza rimane solo un bel ricordo.

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