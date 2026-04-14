Notte di controlli anti-alcol sulle strade: fuori limite anche due neo patentati

In via Vignolese sono stati controllati 45 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest qualitativo: in nove sono risultati positivi.
Di questi, tre conducenti hanno superato i limiti consentiti dalla normativa vigente e sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. Nel dettaglio, un uomo di 25 anni, residente a Modena, ha ricevuto una sanzione di 543 euro e il ritiro della patente di guida; un ventitreenne, anch’esso residente a Modena e neopatentato, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo; infine, una donna di 40 anni, residente in provincia, è stata sanzionata con segnalazione all’Autorità Giudiziaria e ritiro della patente.
Nel corso dei controlli sono state inoltre
Successivamente, le pattuglie si sono spostate in via Nonantolana, dove sono stati controllati due conducenti, entrambi sottoposti a pretest qualitativo. Uno di essi, una donna di 22 anni residente a Modena e neopatentata, è risultata positiva oltre i limiti consentiti e, a seguito di verifica con etilometro, ha ricevuto una sanzione di 724 euro, oltre al ritiro della patente di guida.
Nel corso del rientro al Comando, le pattuglie sono intervenute su un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Mistral in direzione Bologna. Il veicolo coinvolto risultava completamente distrutto e avvolto dalle fiamme, mentre il conducente era fuori dall’abitacolo e illeso. Sottoposto a pretest qualitativo, l’uomo è risultato positivo e, a seguito di accertamento con etilometro, è stato sanzionato. È inoltre emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e gravato da diversi fermi fiscali.