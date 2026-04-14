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Notte di controlli anti-alcol sulle strade: fuori limite anche due neo patentati

Notte di controlli anti-alcol sulle strade: fuori limite anche due neo patentati

In tutto 47 i veicoli controllati dalla Polizia Locale. Quattro i soggetti fuori regola, uno viaggiava su un auto senza assicurazione coinvolta in un incidente

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Nel corso della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile la Polizia locale di Modena ha svolto un'intensa attività di controllo nelle vie Vignolese e Nonantolana con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, operativi dalla tarda sera a notte inoltrata, hanno fermato e sottoposto a pretest qualitativo una cinquantina di conducenti, tutti identificati e controllati a bordo dei rispettivi veicoli. L’attività rientra nel programma di controlli straordinari finalizzati alla sicurezza stradale e alla tutela dell’incolumità pubblica.
In via Vignolese sono stati controllati 45 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest qualitativo: in nove sono risultati positivi.

 

Di questi, tre conducenti hanno superato i limiti consentiti dalla normativa vigente e sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. Nel dettaglio, un uomo di 25 anni, residente a Modena, ha ricevuto una sanzione di 543 euro e il ritiro della patente di guida; un ventitreenne, anch’esso residente a Modena e neopatentato, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo; infine, una donna di 40 anni, residente in provincia, è stata sanzionata con segnalazione all’Autorità Giudiziaria e ritiro della patente.

 

Nel corso dei controlli sono state inoltre
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elevate ulteriori sanzioni per violazioni al Codice della Strada: una per l’articolo 79 che disciplina le condizioni di efficienza dei veicoli a motore, una per l’articolo 1 comma 75 della Legge 160/2019 (uso del casco su monopattino) e una per gli articoli 135 e 126, sulla durata e validità delle patenti di guida.
Successivamente, le pattuglie si sono spostate in via Nonantolana, dove sono stati controllati due conducenti, entrambi sottoposti a pretest qualitativo. Uno di essi, una donna di 22 anni residente a Modena e neopatentata, è risultata positiva oltre i limiti consentiti e, a seguito di verifica con etilometro, ha ricevuto una sanzione di 724 euro, oltre al ritiro della patente di guida.

 

Nel corso del rientro al Comando, le pattuglie sono intervenute su un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Mistral in direzione Bologna. Il veicolo coinvolto risultava completamente distrutto e avvolto dalle fiamme, mentre il conducente era fuori dall’abitacolo e illeso. Sottoposto a pretest qualitativo, l’uomo è risultato positivo e, a seguito di accertamento con etilometro, è stato sanzionato. È inoltre emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e gravato da diversi fermi fiscali.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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