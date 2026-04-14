Tragedia questa mattina alle scuole di via Corni a Modena, il personale scolastico nel momento dell'apertura della scuola ha rinvenuto il corpo di una persona deceduta al primo piano della struttura, si indaga sull'accaduto ma dai primi accertamenti si tratterebbe di un gesto volontario. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la Polizia di stato.
La dirigenza del Comprensivo 2 ha chiuso la primaria Galilei e le scuole d'infanzia Lippi per l'intera giornata e l'area è stata circoscritta.
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Modena, rinvenuto il corpo di un uomo senza vita al primo piano delle Galilei: lezioni sospese
I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la polizia
Tragedia questa mattina alle scuole di via Corni a Modena, il personale scolastico nel momento dell'apertura della scuola ha rinvenuto il corpo di una persona deceduta al primo piano della struttura, si indaga sull'accaduto ma dai primi accertamenti si tratterebbe di un gesto volontario. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la Polizia di stato.
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