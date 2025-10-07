Sabato 11 ottobre il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà il ritorno sul palco dei Baffodoro, formazione attiva dal 1998 e punto di riferimento della scena indipendente emiliana. La band porterà dal vivo il proprio universo sonoro fatto di post-rock e noise strumentale, confermando una cifra stilistica che unisce attitudine DIY e totale indipendenza da etichette e compromessi. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Da oltre venticinque anni, i Baffodoro coltivano un approccio musicale istintivo e viscerale, costruito “sessione dopo sessione, una pennellata dopo l’altra” fino a dare vita a vere e proprie creature sonore. Il loro percorso, libero da logiche di mercato, si fonda su una pratica costante di ricerca e improvvisazione che li ha resi un nome di culto nel panorama underground. L’appuntamento con i Baffodoro rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica indipendente e per chi desidera scoprire una delle realtà più longeve e coerenti della scena alternativa italiana. Una serata che unisce convivialità, energia e libertà creativa.
Stefano Soranna
Vignola, Baffodoro live al Circolo Ribalta
La storica band di Sassuolo torna dal vivo sabato 11 ottobre
