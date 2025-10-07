Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, Baffodoro live al Circolo Ribalta

La storica band di Sassuolo torna dal vivo sabato 11 ottobre

Sabato 11 ottobre il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà il ritorno sul palco dei Baffodoro, formazione attiva dal 1998 e punto di riferimento della scena indipendente emiliana. La band porterà dal vivo il proprio universo sonoro fatto di post-rock e noise strumentale, confermando una cifra stilistica che unisce attitudine DIY e totale indipendenza da etichette e compromessi. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Da oltre venticinque anni, i Baffodoro coltivano un approccio musicale istintivo e viscerale, costruito “sessione dopo sessione, una pennellata dopo l’altra” fino a dare vita a vere e proprie creature sonore. Il loro percorso, libero da logiche di mercato, si fonda su una pratica costante di ricerca e improvvisazione che li ha resi un nome di culto nel panorama underground. L’appuntamento con i Baffodoro rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica indipendente e per chi desidera scoprire una delle realtà più longeve e coerenti della scena alternativa italiana. Una serata che unisce convivialità, energia e libertà creativa.
