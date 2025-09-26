Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A Modena sbarca la musica di The Debonairs

A Modena sbarca la musica di The Debonairs

L'esordio live avverrà presso gli studi di Radioattiva Nonantola lunedì 29 settembre

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Dai mitici anni ’60 a oggi, dai brani d’autore alle cover riviste con arrangiamenti attuali, il mondo della grande musica a Modena non si è mai fermato. “The Debonairs” è un progetto nato nell’estate 2025 per opera di noti e valenti musicisti (Omar Siviero: voce, Stefano “Gando” Gandini: chitarre, Daniele “Barny” Bagni: basso, Andrea “Satomi” Bertoncelli: Synth, Max Bigi: batteria) il cui esordio live avverrà presso gli Studi di Radioattiva Nonantola lunedì 29 settembre, data “significativa”, alle ore 22:05 nel corso del format “Bad Company”, condotto da Marco Vezzani e Peter Midnight, in attesa dell’evento ufficiale del 18 ottobre presso il “Condor” di Rubiera.
Debonair è un termine che indica disinvoltura e raffinatezza, caratteristiche delle anime della band, che fondono il mood oscuro della new wave con riff acidi rock e lisergici, creando un sound unico riproposto attraverso brani 80 e 90 di grande impatto.
I Debonair souna band formata da musicisti professionisti ciascuno dei quali ha alle spalle una lunga e importante carriera, con un curriculum invidiabile; Omar Siviero è la voce che ha lavorato con Carnage Visors, The Cure Tribute, Shock Divine, Oblivion; Andrea Bertorelli ha suonato le tastiere con la band dei Ridillo e con Mario Biondi; il batterista Max Bigi ha suonato con Ironic, tributo ad Alanis Morissette, Reunion, band tributo Police, e Groovity; Stefano Gandini ha messo la sua chitarra al servizio di Rocknite e di Alberto Bertoli, mentre Daniele Bagni ha suonato il suo basso con Litfiba, Ladri di Biciclette, e Emotu.
L’appuntamento del 29 settembre a Radioattiva segna il debutto ufficiale della band, una sorta di anteprima che anticipa l’esibizione live programmata per il 18 ottobre al Condor di Rubiera.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Festa del Racconto 2025, tutte le forme della narrazione

Festa del Racconto 2025, tutte le forme della narrazione

Vignola, Larry Peace Love Yes e Me Boys live al Circolo Ribalta

Vignola, Larry Peace Love Yes e Me Boys live al Circolo Ribalta

Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Labirinti d'inchiostro di Marzia Venturelli: un viaggio poetico

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'