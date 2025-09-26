A Modena sbarca la musica di The Debonairs

Dai mitici anni ’60 a oggi, dai brani d’autore alle cover riviste con arrangiamenti attuali, il mondo della grande musica a Modena non si è mai fermato. “The Debonairs” è un progetto nato nell’estate 2025 per opera di noti e valenti musicisti (Omar Siviero: voce, Stefano “Gando” Gandini: chitarre, Daniele “Barny” Bagni: basso, Andrea “Satomi” Bertoncelli: Synth, Max Bigi: batteria) il cui esordio live avverrà presso gli Studi di Radioattiva Nonantola lunedì 29 settembre, data “significativa”, alle ore 22:05 nel corso del format “Bad Company”, condotto da Marco Vezzani e Peter Midnight, in attesa dell’evento ufficiale del 18 ottobre presso il “Condor” di Rubiera.

Debonair è un termine che indica disinvoltura e raffinatezza, caratteristiche delle anime della band, che fondono il mood oscuro della new wave con riff acidi rock e lisergici, creando un sound unico riproposto attraverso brani 80 e 90 di grande impatto.

I Debonair souna band formata da musicisti professionisti ciascuno dei quali ha alle spalle una lunga e importante carriera, con un curriculum invidiabile; Omar Siviero è la voce che ha lavorato con Carnage Visors, The Cure Tribute, Shock Divine, Oblivion; Andrea Bertorelli ha suonato le tastiere con la band dei Ridillo e con Mario Biondi; il batterista Max Bigi ha suonato con Ironic, tributo ad Alanis Morissette, Reunion, band tributo Police, e Groovity; Stefano Gandini ha messo la sua chitarra al servizio di Rocknite e di Alberto Bertoli, mentre Daniele Bagni ha suonato il suo basso con Litfiba, Ladri di Biciclette, e Emotu.

L’appuntamento del 29 settembre a Radioattiva segna il debutto ufficiale della band, una sorta di anteprima che anticipa l’esibizione live programmata per il 18 ottobre al Condor di Rubiera.

