Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini

Il team affiancherà il direttore Francesca Piccinini. Obiettivo: definire un nuovo progetto museografico per le nuove sale in corso di realizzazione

Il Museo Civico di Modena ha affidato alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino un'attività di consulenza per 'supportare il Museo Civico nel percorso di trasformazione che sta affrontando, collaborando alla definizione del progetto museale nel contesto del progetto architettonico'.
L'accordo da 82mila euro con scadenza a dicembre 2026, è messo nero su bianco in una recente delibera di giunta.
'E' necessario definire un nuovo progetto museografico per le nuove sale in corso di realizzazione, che dialoghi con la parte storicizzata del percorso museale attuale, consenta di valorizzare raccolte e donazioni ora non esposte, offrendo un percorso adeguato alle nuove esigenze di fruizione - si legge nella delibera -. Il progetto dovrà contribuire a creare il nuovo Polo culturale, che comprende anche le Gallerie Estensi, la Biblioteca Poletti, l'Archivio Storico comunale, nonché il complesso di Fondazione Ago Fabbriche culturali e dei Musei Universitari. La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino ha una esperienza consolidata nell'ambito delle strategie di sviluppo delle Istituzioni museali e di ridefinizione di percorsi esperienziali e di visita nell'offerta culturale dei musei ed è disposta a mettere a disposizione un team multidisciplinare costituito da: il direttore del Museo, il direttore gestionale, il project manager, l'architetto, il responsabile dipartimento collezione e ricerca, il curatore e il coordinatore dei percorsi didattici e formativi, il coordinatore delle mostre temporanee ed eventuali altre risorse con competenze specifiche e coerenti con le necessità di sviluppo del progetto'.
Tale team, in base all'accordo, affiancherà il direttore Francesca Piccinini e lo staff del Museo Civico, eventualmente coadiuvato da una figura specializzata in ambito storicoartistico, 'nel percorso di definizione e realizzazione del nuovo progetto, procedendo prima alla redazione del Proof of Concept e successivamente alla elaborazione del Masterplan'.
Nella foto Piccinini con l'assessore Bortolamasi

