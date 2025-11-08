Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il sindaco: 'Ogni parola insufficiente davanti alla morte di una giovane donna al nono mese di gravidanza'

Il sindaco: 'Ogni parola insufficiente davanti alla morte di una giovane donna al nono mese di gravidanza'

'A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Stefania Palmieri, la 36enne modenese al nono mese di gravidanza deceduta ieri in un tragico incidente stradale sulla A22.

'A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Stefania Palmieri in questo momento di terribile dolore - dice Mezzetti -. Ogni parola sembra insufficiente a fronte dell'incidente stradale che è costato la vita a una giovane donna al nono mese di gravidanza. Riposa in pace Stefania, insieme alla vita che presto avresti dato alla luce'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, il Museo della Figurina ricorda Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita

Modena, il Museo della Figurina ricorda Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita

Sicurezza a Modena, le zone rosse sono un mero palliativo ed un intervento parziale

Sicurezza a Modena, le zone rosse sono un mero palliativo ed un intervento parziale

Ricordare gli Estensi è una ricchezza per Modena

Ricordare gli Estensi è una ricchezza per Modena

Modena a Frosinone per un big match che vale la vetta

Modena a Frosinone per un big match che vale la vetta

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Il premio Bandiera Verde Cia aggiudicato alla comunità della Guedrara di Sestola

Il premio Bandiera Verde Cia aggiudicato alla comunità della Guedrara di Sestola

Reumatologia, a Carlo Salvarani il Premio nazionale Marcolongo alla ricerca medica

Reumatologia, a Carlo Salvarani il Premio nazionale Marcolongo alla ricerca medica

Passaporti anche in Posta: da oggi anche Concordia, Fiumalbo, Serramazzoni e Frassinoro

Passaporti anche in Posta: da oggi anche Concordia, Fiumalbo, Serramazzoni e Frassinoro

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti