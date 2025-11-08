Il sindaco: 'Ogni parola insufficiente davanti alla morte di una giovane donna al nono mese di gravidanza'

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Stefania Palmieri, la 36enne modenese al nono mese di gravidanza deceduta ieri in un tragico incidente stradale sulla A22.

'A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Stefania Palmieri in questo momento di terribile dolore - dice Mezzetti -. Ogni parola sembra insufficiente a fronte dell'incidente stradale che è costato la vita a una giovane donna al nono mese di gravidanza. Riposa in pace Stefania, insieme alla vita che presto avresti dato alla luce'.