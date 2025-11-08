Modena rimonta da brividi: col Frosinone finisce 2 a 2
Zampano accorcia nel secondo tempo lo svantaggio accumulato con due reti dei padroni di casa. E all'89esimo Massolin chiude sul 2-2
Nel 3-5-2 di Sottil non ci sono di fatto sorprese; davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e Nieling, a centrocampo, da destra il quintetto Zanimacchia, Sersanti, Magnino, Santoro e Zampano; davanti la coppia Gliozzi e Di Mariano.
Magnino parte centrale ma dopo pochi minuti Sottili inverte la sua posizione con quella di Santoro; al 4’ Modena subito in vantaggio, filtrante per Magnino che in area di rigore attende l’arrivo di Sersanti, gli porge la sfera e palla in gol; l’arbitro fischia però un fuorigioco di Magnino in avvio, confermato da un rapido check del Var.
Al 9’ Koutsopias calcia dal limite, apparentemente senza pretese, e la palla si infila nell’angolino alla destra di Chichizola apparso leggermente sorpreso nell’occasione. Al 14’ la replica del Modena, assist di Di Mariano a Gliozzi che calcia di prima, ma il bomber nove gialloblù dimostrerà che oggi aveva le polveri decisamente bagnate. Al 25’ cross di Di Mariano, Gliozzi manca l’impatto con il pallone; 28’ incursione di Sersanti, palla a Gliozzi, che da solo davanti a Palmisani, ma in posizione leggermente defilata calcia debole e centrale; il Modena gioca bene, spinge e dimostra di esserci.
Al 31’ colpo di testa di Sersanti da corner, palla a lato di poco; al 39’ Zampano da fuori, alto; il Modena chiude il primo tempo in attacco giocando un calcio volitivo.
Nella ripresa, al 47’ da corner di Di Mariano, in mischia, palla sulla traversa; al 49’ conclusione debole di Sersanti; al 50’ raddoppio del Frosinone; veloce ripartenza conclusa in rete da Calò; la partita sembra finita, ma non il cuore del Modena, che da vita a un monologo assoluto.
Il Modena ha gettato cuore e attributi oltre l’ostacolo, confermando di essere una squadra forte, fisicamente, tecnicamente
Il campionato osserva ora la sosta per le nazionali; Modena di nuovo in campo domenica 23 al Braglia alla 15.00 contro il SudTirol.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
