Emergenza Urgenza Vignola, il sì del sindaco al piano Ausl ma con mille dubbi
Emilia Muratori invita lavorare insieme per capire e superare le criticità che rimangono: 'Ancora tanti punti non chiari, affrontiamolo assieme in commissione'
Emilia Muratori, sindaco di Vignola, punta sul fatto che il piano presentato alla CTSS è cambiato in meglio rispetto a quello presentato dai dirigenti Ausl nella seduta del consiglio comunale aperta al pubblico di alcune sere fa, prevedendo una copertura H24 dell'automedica anche se per 12 ore notturne a Pozza, per giustificare il proprio ok al piano, ma ha ammesso che tante cose non sono chiare, Soprattutto, e non è poco, che la copertura dell'auto medica, dopo il suo spostamenti, funzioni, in meglio.
Il sindaco interviene per 20 minuti in consiglio e criticato il fatto che la discussione pubblica e la reazione della cittadinanza siano scoppiate solo in fase avanzata, nonostante il tema fosse in discussione da mesi.
Gi.Ga.
