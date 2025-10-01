Ospedale di Vignola, rottura di una tubatura: prelievi riprogrammati

Nella mattinata presto di oggi, mercoledì 1 ottobre, si è verificata la rottura di una tubatura al primo piano dell’Ospedale di Vignola, che ha provocato l’allagamento dell’area specialistica ambulatoriale al piano terra e di una parte degli ambulatori di fisioterapia ubicati nell’area interrata dell’edificio.



Immediato l’intervento sul posto dei tecnici, dei Vigili del Fuoco e della ditta delle pulizie per verificare l’eventuale presenza di infiltrazioni nei controsoffitti, il corretto funzionamento dell’impianto elettrico e aspirare via l’acqua. Individuata la perdita, si è provveduto alla riparazione e nei prossimi giorni proseguiranno controlli e verifiche sull’impianto.



Nel corso della mattinata sono stati ripristinati gradualmente gli ambienti allagati, dove non si sono comunque verificati danni gravi.



Nonostante la situazione, gli operatori in turno hanno messo in campo il massimo impegno per non interrompere le attività programmate: in particolare, i cittadini arrivati in ospedale per i prelievi sono stati immediatamente avvertiti dell’accaduto e in gran parte già riprogrammati per i prossimi giorni. Per quanto riguarda le visite specialistiche è stato possibile assicurare ugualmente le prestazioni, spostando parte delle attività dei professionisti in altre aree dell’ospedale.



Già nella giornata di domani tornerà a regime l’attività dei prelievi e rimarranno inalterati gli appuntamenti della specialistica.



'L’Azienda USLdi Modena - si legge in una nota della dirigenza sanitaria - ringrazia gli operatori dell’Ospedale di Vignola che si sono impegnati da subito per garantire lo svolgimento regolare delle attività e si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi'.

