Sulpl: 'Montecreto e Fiumalbo fuori da Polizia locale Frignano: subito un incontro'

Il Sulpl, il più rappresentativo sindacato della Polizia Locale, anche alla luce di quanto appreso anche tramite gli organi di stampa, relativamente all'uscita da Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano dei Comuni di Montecreto e Fiumalbo ha chiesto stamane un incontro urgentissimo ai sindaci dei Comuni del Frignano e al Presidente dell'Unione per essere informati di quanto sta accadendo.

'Siamo molto preoccupati per quando sta accadendo e ciò che potrà comportare per i Lavoratori e i cittadini' - aggiunge Erika Cavedoni (nella foto) segretario provinciale Sulpl. 'A seguito di pressanti richieste Sulpl era finalmente stato bandito il concorso per assumere agenti di polizia locale, essendo il numero fortemente sotto organico, e ciò può rischiare di far sospendere il concorso atteso da oltre un anno'.

