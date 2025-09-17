Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola

Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola

Il comandante Sola è stato trasportato in ospedale per accertamenti insieme ad altri automobilisti e al guidatore che ha provocato la carambola

1 minuto di lettura
Schianto la scorsa notte sulla tangenziale di Modena. Intorno a mezzanotte un’auto per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'uscita 18 nei pressi della Motorizzazione, si è ribaltata più volte colpendo altri veicoli in transito. Tra le auto coinvolte anche quella del comandante della polizia locale di Modena Alberto Sola di ritorno da una riunione a Guiglia.
Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale. Il comandante Sola è stato trasportato in ospedale per accertamenti insieme ad altri automobilisti e al guidatore che ha provocato la carambola. Nessuna persona coinvolta è in pericolo di vita.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lega su presidio prolife davanti all'ospedale: 'Non si può vietare la preghiera'

Lega su presidio prolife davanti all'ospedale: 'Non si può vietare la preghiera'

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

Preghiere pro life vietate davanti al Policlinico di Modena: Regione liberticida

Preghiere pro life vietate davanti al Policlinico di Modena: Regione liberticida

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

Modena, schianto in viale Storchi: aveva un tasso di alcol 4 volte oltre il limite

Modena, schianto in viale Storchi: aveva un tasso di alcol 4 volte oltre il limite

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena