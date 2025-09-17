Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola

Schianto la scorsa notte sulla tangenziale di Modena. Intorno a mezzanotte un’auto per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'uscita 18 nei pressi della Motorizzazione, si è ribaltata più volte colpendo altri veicoli in transito. Tra le auto coinvolte anche quella del comandante della polizia locale di Modena Alberto Sola di ritorno da una riunione a Guiglia.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale. Il comandante Sola è stato trasportato in ospedale per accertamenti insieme ad altri automobilisti e al guidatore che ha provocato la carambola. Nessuna persona coinvolta è in pericolo di vita.



