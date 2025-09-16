Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

A Cognento è definitivamente nato un lascito educativo per bambini, insegnanti e famiglie

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Un muro che educa. Uno spazio che ispira. Con MU.SP – Muri Sportivi, la palestra scolastica della Scuola Elementare San Geminiano di Cognento si è trasformata in un campo di gioco disegnato, accessibile e permanente. Non è solo arte: è educazione, sport e comunità. Grazie all'idea di Barbara Fontanesi, fondatrice di Fuori Campo 11 e all'arte di Simone Ferrarini, fondatore di Collettivo FX, i muri diventano strumenti attivi per insegnare, giocare e crescere insieme: a Cognento è definitivamente nato un lascito educativo per bambini, insegnanti e famiglie, perché ogni spazio può diventare occasione di movimento, relazione e bellezza. Un'opera i cui lavori sono iniziati lunedì 1 settembre e terminati oggi con inaugurazione e taglio del nastro. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Modena, oltre al sostegno delle dirigenti scolastiche Clementina Ferraro e Antonella Stellato e della Polisportiva Cognentese. Oltre a Simone Ferrarini, Barbara Fontanesi e a tutti gli studenti, genitori e docenti della Scuola Elementare San Geminiano, erano presenti l'Assessore allo Sport e Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e il Presidente della Polisportiva Cognentese Andrea Pozzi.

PROGETTO 'MU.SP - Muri Sportivi.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Giocare con l'ambiente'.


Il progetto artistico MU.SP Muri Sportivi, prevede la possibilità di ideare un vero e proprio percorso educativo disegnato sui muri di palestre, scuole o altri luoghi della città ritenuti educanti. Nello specifico del progetto, i muri della palestra scolastica (di una scuola o di un oratorio) diventeranno un impianto di gioco per la formazione di base di tutti gli sport che verranno praticati in palestra, oltre ad essere un dispositivo di gioco a disposizione di tutti i bambini ed insegnanti della scuola. L'iniziativa può essere estesa a tutte le realtà sportive del territorio interessate.
 

Collettivo FX nasce nel 2010 in provincia di Reggio Emilia. Innamorati della terra, operano su tutte le sue superfici, senza porsi limiti se non quelli di preservare tutte quelle storie troppo importanti per passare sotto silenzio. Sono storie di strada su strada, di comunità per le comunità, narrate in modo mai banale; spaccati di bellezza rientranti a pieno titolo in quella sezione della Storia dell'arte chiamata Street Art. Numerose le singole opere e i progetti itineranti e di coinvolgimento sociale che negli anni hanno realizzato in Italia e nel mondo.
 

L'associazione sportiva Fuori Campo 11, attiva dal 2009 con progetti di esperienza, cultura e conoscenza attraverso il linguaggio universale dello sport, si propone ai comuni, alle società sportive e agli imprenditori, con eventi sportivi come strumento di sviluppo di una comunità moderna.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il programma è ideato per stimolare un cambiamento culturale nel concepire la pratica sportiva presentata come un servizio sociale, civile ed economico e non solo come attività prestazionale.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici

Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici

Bus seta: solo 7 autisti in più dall'Accademy, la carenza rimane

Bus seta: solo 7 autisti in più dall'Accademy, la carenza rimane

E' morto Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport e della mitica pasta 'Luisona'

E' morto Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport e della mitica pasta 'Luisona'

Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri

Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri

Offerte in Chiesa: ora arrivano i pagamenti digitali, anche a Cognento

Offerte in Chiesa: ora arrivano i pagamenti digitali, anche a Cognento

'Disagi estivi trasporto pubblico Modena, il confronto è urgente'

'Disagi estivi trasporto pubblico Modena, il confronto è urgente'

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni

Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni