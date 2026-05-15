Modena, a Cognento la posta non viene consegnata: residenti in fermento

Posta non consegnata, succede a Cognento. Riviste, bollette e documenti finiti non si sa dove. Una situazione che va avanti da almeno un paio di mesi, lamentano diversi cittadini a Cognento. Nella chat su Whatsapp, i residenti della frazione hanno scoperto che il disservizio non è un caso isolato ma riguarda tanti vicini della zona.'Da circa 2 mesi e mezzo non ci viene più consegnata la posta. Come ultimo disservizio per esempio la bolletta di igiene ambientale di Hera (espressamente voluta cartacea per pagamento con bollettino), attesa e mai arrivata. Me ne sono accorto solo accedendo all'app di Hera e vedendola ormai scaduta da oltre 2 settimane, (quindi immagino che anche le lettere di sollecito non siano arrivate). Alla mia compagna non arriva piu' un giornale collegato al lavoro che svolge. Tantissime altre persone con cui siamo in contatto, della zona di Cognento non ricevono piu' la posta proprio come noi', racconta Paolo Luppi, residente con la compagna e due figlie a Cognento, che stanco della situazione ha preso il computer e scritto una PEC all'indirizzo dei reclami di Poste Italiane ricevendo come risposta un messaggio di posta elettronica generato automaticamente.'Mi sento abbastanza preso in giro, vorrei sapere che fine fa la nostra posta, ma soprattutto che torni ad arrivare', dice.C'è chi esasperato si è recato direttamente presso una struttura delle Poste in via delle Nazioni per capire il motivo della posta non consegnata. 'Mia moglie si è resa conto che la posta non arrivava perchè non arrivavano più le bollette, poi dopo varie ricerche su Internet abbiamo capito che la consegna dipende da una struttura delle Poste in via delle Nazioni. Mi sono così recato in quella sede riuscendo a parlare con dei dirigenti alquanto infastiditi della mia presenza, col risultato che dopo si sono materializzate le raccomandate e i solleciti, ma della posta ordinaria credo si siano perse le tracce', fa sapere un altro residente.