Modena, ex Ramazzini, Muzzarelli contro Braglia e Mezzetti: 'Chiedete conto a loro'

'Voglio chiarire la situazione della ex Ramazzini (Casa Residenza per Anziani). Prendo atto che, secondo Modena Volta Pagina, nella nostra città è sempre “tutto sbagliato, tutto da rifare”, ed è sempre colpa dell’Amministrazione precedente. Troppo semplice così. Sarebbe stato sufficiente che mi avessero chiesto quale era il progetto iniziale o a quale fine l’abbiamo creato. Premetto che vedo che i progetti Pnrr procedono in tutta la città, e noto con piacere che ci sono state in questi due anni tante inaugurazioni per progetti avviati nei precedenti dieci e ora conclusi, ed anche le Fonderie riunite sono una riqualificazione di qualità in corso. Chiarito questo, la Ramazzini era una struttura ormai superata ed è stata sostituita con una nuova in via San Faustino, dedicata alla Famiglia Gorrieri, per dare dignità di vita agli ospiti'. Così l'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli in un video sui social interviene sulle polemiche sull'ex Ramazzini.

'Per la struttura ex Ramazzini, situata di fronte a una scuola di eccellenza della rete provinciale come il Fermi, c’era un accordo Comune/Provincia, con l’obiettivo di rimettere a disposizione un patrimonio storico e restituire nuova vita a un bene collettivo.

Gli atti definitivi parlano chiaro, con il passaggio dell’immobile dal Comune all’ente provinciale che avrebbe realizzato uffici per le scuola e per la nuova sede del Provveditorato, oggi Direzione scolastica provinciale, che è in affitto con il canone a carico della Provincia. Se le nuove Amministrazioni comunale e provinciale hanno deciso di non attivare quel progetto, senza ancora definirne uno nuovo alternativo, è una loro prerogativa, è una decisione di cui prendo atto ma che non ho certo preso io, l’importante è che venga assicurata la manutenzione dell’edificio - afferma Muzzarelli riferendosi al sindaco Mezzetti e al presidente della Provincia Braglia -. Modena Volta Pagina ne chieda conto anziché attaccare chi ha sempre operato per il bene della comunità, per una città nuova, moderna, riqualificata'.