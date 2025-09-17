Lega su presidio prolife davanti all'ospedale: 'Non si può vietare la preghiera'

'L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna non perde occasione per mettere in risalto la sua scarsa utilità: invece di preoccuparsi di rimettere in sesto una sanità regionale ormai alla canna del gas e che ha accumulato un deficit mostruoso, perde il suo tempo imponendo assurdi e illegali divieti su argomenti che non sono di sua pertinenza. Il documento votato negli scorsi giorni, che ha come obiettivo impedire la presenza di piccoli gruppi di preghiera nei pressi degli ospedali è assolutamente privo di efficacia pratica'. Così il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.

'Non si può vietare a persone di pregare dove vogliono, né le preghiere di coloro che pregano per i bambini mai nati e per i loro genitori costituiscono motivo di insicurezza pubblica che necessiti dell’intervento delle forze dell’ordine. Se qualcuno intenderà impedire a questi gruppi che difendono la vita di riunirsi e pregare, sarò il primo a prendervi parte e a portare in tribunale chiunque volesse ostacolare i diritti costituzionali. Ricordo, tra l’altro, che mai come in questo momento Modena soffra l’inverno demografico: il solo Comune di Modena nel 2024 avrebbe avuto bisogno di 868 nuove nascite in più per compensare i decessi dell’anno. Pertanto, senza mettere in discussione la validità della legge 194, qualunque iniziativa tesa a determinare qualche nascita e salvare qualche vita dovrebbe essere favorita anziché repressa proprio per la tenuta della nostra comunità. Dopo l’uccisione Charlie Kirk il tema della intolleranza ideologica, religiosa e politica da parte della sinistra è sempre più attuale'.

