Modena, stessa società di comunicazione per Fdi e Pd: ecco le 3 aziende indicate dal Comune tra cui scegliere

Emergono ulteriori dettagli sullo 'strano' accordo tra il gruppo consigliare Pd e il gruppo consigliare Fdi a Modena sul tema dell'uso dei fondi pubblici da destinare alla comunicazione. Come dato conto ieri da La Pressa, Pd e Fdi hanno raggiunto un accordo, proposto nella capigruppo dell'8 settembre, per indicare una società unica alla quale demandare il servizio di comunicazione dei gruppi. In pratica, in base ai piani del Pd del capogruppo Diego Lenzini e di Fdi del capogruppo Luca Negrini (nella foto), una stessa azienda si occuoperà di gestire un servizio essenziale come quello della comunicazione esterna del gruppo.

All'accordo però al momento hanno aderito solo Pd, Fdi, Avs, una parte di Modena in ascolto e Spazio Democratico. Contrarie tutte le altre opposizioni (Lega, Fi, Modena Civica, Modena per Modena, una parte di Modena in ascolto) e anche il M5s. Ma nonostante questa profonda frattura i Dem e i meloniani sembrano voler tirare dritto.

Alla capigruppo dell'8 settembre sono state anche rese note a tutti i consiglieri capigruppo stessi i nomi delle tre aziende (scelte arbitrariamente a chiamata dal Comune) al quale chiedere un preventivo per poi giungere alla indicazione della prescelta con accordo - a quanto pare - quadriennale. Le tre aziende sono Ciao (rappresentante legale Matteo Seghedoni), Mediamo (fondata da Paolo Seghedoni) e Studio Savarin. Complessivamente i fondi destinati ai gruppi consigliari modenesi (parliamo di soldi pubblici) ammontano a 31mila euro, ma calcolando solo coloro che hanno detto di voler aderire al progetto, parliamo di una cifra di circa 17mila euro all'anno.

Giuseppe Leonelli

