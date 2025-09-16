'Il blitz della Guardia di Finanza di ieri è una notizia positiva, perché rende evidente il lavoro silenzioso, celere e puntuale della Procura. Siamo stati i soli, nell’esercizio di un dovere civico e di responsabilità politica, a segnalare alla magistratura alcune incongruenze riscontrate tra le denunce della gestione Reggianini e gli atti in nostro possesso. Confidiamo quindi in un rapido accertamento della verità e nella piena chiarezza su tutti i profili coinvolti'. Così in una nota Antonio Platis, vicecoordinatore Regionale FI e Antonio Tirabassi, coordinatore Seniores FI commentano la notizia dell'intervento della Finanza nella sede di Amo.
'L’Agenzia Amo deve tornare ad essere protagonista nella propria attività di controllo e di coordinamento dell’aggiudicatario del Tpl Seta, a partire dal ripristino del Direttore Generale. Ad oggi è stato annunciato un nome, quello di Roberto Bolondi, ma non vi sono ancora atti ufficiali. Per aggirare la graduatoria stilata meno di due anni fa è necessario un atto motivato, che ad oggi non ci risulta sia stato reso pubblico da Bosi. Nella sezione “Amministrazione Trasparente” non compare nulla. E il Comune di Modena lo segna in forza alla sua direzione fino al 30.9. Sia in materia di tariffe, sia nella verifica dei profili degli eventuali autisti a “gettoni”, serve un’Agenzia pienamente operativa e che svolga il suo ruolo di guida anche all'interno del Comitato tecnico del TPL. Ci chiediamo quindi quali siano le intenzioni dell’Amministratore Unico Andrea Bosi a riguardo'.
Scandalo Amo, Platis (Fi): 'Positivo il blitz della Guardia di Finanza in sede'
'Serve ripristino del Direttore Generale. Ad oggi è stato annunciato un nome, quello di Roberto Bolondi, ma non vi sono ancora atti ufficiali'
