Modenamoremio, ecco il new deal della nuova direttrice Sara Caselli

La neopresidente di Modenamoremio, Cinzia Ligabue, insieme al vicepresidente Marcello Nicolini e alla direttrice Sara Caselli, hanno presentato oggi presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena il programma 2026, una conferenza stampa, alla presenza degli assessori del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e Paolo Zanca.

Il programma primaverile entra subito nel vivo da domani con la rassegna “I Mercoledì di Maggio” dedicata alle famiglie. Ogni mercoledì pomeriggio, dalle 17, le Piazze diventeranno le protagoniste del divertimento dei più piccoli.





Giovedì 7 maggio in piazza XX Settembre va in scena “Moda E Bellezza Nel Cuore Di Modena”, l’attesa Sfilata Primavera/Estate dei negozi del centro storico. Dalle 17 si parte con un aperitivo diffuso tra i locali della piazza e il Mercato Storico Albinelli, accompagnato dalle sonorità di Simply Chill Music. Alle 18.30 riflettori accesi sulla sfilata: 12 modelle professioniste, coordinate da Aperturas Events, porteranno in scena le nuove collezioni primavera/estate delle attività locali.

Nel mese di giugno, 'ModenaBalla' invece trasformerà Piazza xx settembre in una pista da ballo a cielo aperto con quattro serate dedicate a quattro diverse discipline (dal Liscio al Boogie, dalla Pizzica alla General Dancing), pronte a coinvolgere e a far ballare tutto il pubblico presente.

Giovedi 8 ottobre una nuova sfilata di moda illuminerà Piazza Mazzini con le nuove collezioni autunno/inverno dei negozi del centro città. Poi tornerà “Stuzzicagente” con una formula completamente rinnovata.

Infine, dal 20 novembre, 'Natale in Centro Storico': la nostra attenzione si sposterà sulla magia delle festività. Animazioni itineranti, il tradizionale Trenino di Natale e le spettacolari luminarie renderanno il centro un luogo magico per gli acquisti e il tempo libero.





'Questo calendario è il frutto di un lavoro corale e di una visione che mette al centro l'amore per la nostra città. Vogliamo offrire un palinsesto ricco di opportunità per chiunque voglia vivere il centro storico come luogo di incontro e bellezza. Numerose sono le iniziative in collaborazione e le partnership che andremo a creare per arricchire l’accoglienza dei visitatori grazie ai servizi e al valore aggiunto dei nostri negozi e dei nostri locali' - spiega Sara Caselli, direttrice di Modenamoremio

'Il centro storico è il cuore della nostra città e stiamo lavorando su vari fronti in sinergia con i soggetti interessati e in particolare con Modenamoremio per andare a ridefinire proposte, spazi e interventi. La collaborazione con il nuovo assetto di Modenamoremio rinsalda un legame di lunga data e ci vede tutti uniti nel promuovere iniziative di qualità sia per i nostri cittadini sia per i turisti' - aggiunge Paolo Zanca.

'Vogliamo continuare ad investire su Modenamoremio, uno strumento molto importante per la promozione e valorizzazione del nostro Centro Storico: eventi, iniziative, appuntamenti diffusi durante tutto il corso dell'anno, per sostenere le diverse realtà commerciali del Centro Storico' - chiude Andrea Bortolamasi.