Autisti gettonisti, Cgil, Cisl e Uil: 'Seta ha agito nell’ombra, senza alcuna trasparenza'
'Per quasi due anni Seta a Modena ha negato un trattamento economico degno ai suoi autisti e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro'
Così i leader confederali Daniele Dieci (Cgil Modena), Rosamaria Papaleo (Cisl Emilia Centrale) e Roberto Rinaldi (Uil Modena e Reggio) commentano la notizia, confermata dall'agenzia di lavoro interinale avellinese Apis Srl. Apis ha infatti sottoscritto un accordo con Seta per la fornitura dal prossimo ottobre di un primo nucleo di 10 autisti da impiegare su Modena, Reggio e Piacenza. Figure che hanno partecipato ad un bando di Air Campania (azienda regionale dei trasporti) e che sono in attesa di uno scorrimento delle graduatorie.
Le peggiori previsioni dei sindacati, quindi, diventano realtà.
'Seta ha agito nell’ombra, senza alcuna trasparenza, senza alcuna volontà di confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, mettendo tutti, Istituzioni comprese, di fronte al fatto compiuto – evidenziano i sindacati reggiani –.
Cgil, Cisl e Uil ricordano come, a partire dall’autunno del 2023, 'Seta ha sistematicamente bocciato ogni richiesta sindacale di miglioramento salariale e operativo del proprio contingente di autisti, figure che con un senso del dovere fuori dal comune hanno permesso di evitare il tracollo del trasporto pubblico locale. Nonostante le proposte per un miglior trattamento economico giunte anche dagli amministratori pubblici soci di Seta, in primis Modena e Reggio, ci siamo sentiti ripetere che per il sostegno al lavoro c’erano solo 600mila euro, utilizzati per uniformare i buoni pasto nei bacini di Modena, Reggio e Piacenza. Briciole. Punto. Non un euro di più. Inoltre ci è stato sempre ribadito che l’“academy” di Seta sarebbe stata sufficiente per risolvere in loco la ormai cronica carenza di personale', attaccano Dieci, Papaleo e Rinaldi.
'Ora, magicamente, Seta apre i cordoni della borsa e, anziché investire sui propri autisti e sulla territorialità, si lancia in una spesa a favore di personale precario. Un fatto due volte grave. Primo: in questo modo l’azienda conferma, obtorto collo, che c’è una pesante mancanza di autisti, nonostante le note stampa rassicuranti con cui in questi giorni si è provato ad indorare la pillola.
A maggior ragione, Dieci, Papaleo e Rinaldi chiedono urgentemente al Comune e alla Provincia di Modena di prendere posizione, 'di far sentire la loro voce in qualità di soci pubblici di Seta e di favorire l’apertura di un confronto di merito per troppo tempo rimandato dall’azienda. Le nostre organizzazioni sindacali, dal canto loro intendono continuare la loro iniziativa che, come avevamo promesso, si trasformerà in mobilitazione e nella condivisione, coi lavoratori e le lavoratrici Seta, circa l’opportunità di un grande sciopero per fermare questa follia'.
