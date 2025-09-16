Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto tra auto e scooter alla rotatoria di viale Reiter

Sul posto è immediatamente intervenuta l'ambulanza del 118: la ragazza in sella al motociclo pare fortunatamente aver subito ferite non gravi

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Modena nella rotatoria di viale Reiter e via Piave. Uno scooter e un'auto sono entrati in collisione. Sul posto è immediatamente intervenuta l'ambulanza del 118: la ragazza in sella al motociclo pare fortunatamente aver subito ferite non gravi.
