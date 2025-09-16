Modena, schianto tra auto e scooter alla rotatoria di viale Reiter
Sul posto è immediatamente intervenuta l'ambulanza del 118: la ragazza in sella al motociclo pare fortunatamente aver subito ferite non gravi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enneArticoli Recenti
Reggio Emilia, fermato con il taser: il 42enne Claudio Citro muore in ospedale
Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni
Fiorano, tre rapine violente in strada: arrestati due nordafricani senza fissa dimora
Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne