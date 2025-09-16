'Taser: cordoglio per morte a Reggio Emilia ma piena solidarietà all'agente che lo ha usato'
L'intervento del Siulp sul fatto di Reggio Emilia che ha visto un uomo fermato da un agente attraverso lo strumento morire in osedale
'Il Siulp di Modena esprime cordoglio per la morte del quarantunenne a Massenzatico di Reggio Emilia, ma non può non esprimere completa ed incondizionata solidarietà al collega poliziotto che ha utilizzato il Taser per fermarlo. Troppe volte abbiamo assistito a processi sommari che sono poi stati smentiti dai fatti, ma che nel frattempo hanno profondamente amareggiato i poliziotti di volta in volta coinvolti in vicende simili'. E' questo l'intervento del Siulp sulla tragedia di Reggio Emilia.
'Capiamo e comprendiamo il dolore della famiglia della persona scomparsa, ma sentiamo la forte necessità di ribadire che il Taser è un’arma sicura, che può essere usata esclusivamente in condizioni molto precise e che chi la maneggia è un professionista specificatamente preparato con un accurato corso di formazione, a Reggio, come a Modena o in qualunque altra città d’Italia. Chi pensa che qualunque polizotto possa estrarre il Taser e colpire indiscriminatamente chi capita o solo “per una parola di troppo”, non solo dimostra di essere totalmente disinformato ma addirittura in completa malafede per svilire e danneggiare l’operato di tutte le Forze dell’Ordine.
