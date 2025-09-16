Modena, accordo Pd-Fdi: stessa società per gestire la comunicazione. Altre minoranze dicono no
Negrini alla riunione dei Capigruppo dell'8 settembre ha dichiarato che, a suo avviso, bisogna stare attenti a non attaccare il Comune in quanto tale
A quanto pare l'agenzia verrà scelta tra tre aziende individuate a chiamata dal Comune stesso, ma il piano per ora resta 'in sospeso' per il netto no degli altri gruppi di opposizione: in particolare Lega, Forza Italia e Modena in Ascolto. Oltre al gruppo Modena Civica.
L'operazione - sempre a quanto risulta - trova giustificazione nell'interpretazione data dagli uffici tecnici del Comune secondo i quali recenti sentenze della Corte dei Conti avrebbero vietato la pratica in uso sinora che prevedeva la scelta autonoma, da parte di ogni gruppo, della realtà esterna alla quale affidare il servizio.
Al di là dei tecnicismo però il tema è tutto politico, tanto che nella penultima riunione dei Capigruppo il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri (Pd) si è scagliato contro il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi il quale aveva contestato l'approccio.
Negrini alla riunione dei Capigruppo dell'8 settembre ha infatti dichiarato che, a suo avviso, bisogna stare attenti a non attaccare il Comune e ha aggiunto che quando egli è in giro per Modena rappresenta il Comune e ne porta la spilla. Discorso diverso, per l'esponente Fdi è attaccare il capogruppo Pd o il sindaco, mentre la parte tecnica dell'amministrazione va salvaguardata.
Negrini avrebbe poi lamentato di aver ricevuto accuse secondo le quali Fdi avrebbe un accordo col Pd, mentre la vicenda di utilizzare la stessa agenzia di comunicazione sarebbe frutto anche di sue consultazioni con un non meglio specificato Ministero a Roma, consultazioni che avrebbero confermato la necessità di non procedere come in passato e di andare nella direzione della stessa azienda di comunicazione. Tesi piuttosto ardita, ma comunque sostenuta con forza, a dispetto delle parole dell'alleato leghista Bertoldi.
Non solo, per Negrini le tre aziende alle quali è stata avanzata richiesta di fare un preventivo le conoscono tutti e per questo sarebbe importante andare avanti.
Questo lo stato dell'arte, non resta che vedere come finirà questo braccio di ferro e come si risolverà la spaccatura
Giuseppe Leonelli
