Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tpl Modena, Cargioli (Azione): 'Servono responsabilità e discontinuità'

Tpl Modena, Cargioli (Azione): 'Servono responsabilità e discontinuità'

'Al fianco dell'Amministrazione di Modena per un vero cambio di passo'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate Modenese 2025
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i vertici di Tper-Seta e l’Amministrazione comunale di Modena, durante il quale è emersa con chiarezza una situazione preoccupante per il futuro del trasporto pubblico locale. Nonostante le sollecitazioni del sindaco Mezzetti e della sua giunta per migliorare i servizi, rendendoli più moderni, sostenibili ed efficienti, i vertici di Tper-Seta hanno comunicato l’impossibilità di mantenere gli impegni presi in precedenza, ovvero il ripristino del servizio ai livelli del 2023. Anzi, la situazione prospettata appare persino peggiore rispetto a quella – già drammatica – del 2024, un vero e proprio annus horribilis per il traporto pubblico modenese'. A parlare è il segretario provinciale di Azione, Stefania Cargioli.
'Sconcerta inoltre la richiesta, da parte dell’azienda, di un aumento del costo del biglietto per adeguarlo all’inflazione, avanzata nella stessa riunione in cui si sono denunciati gravi problemi di bilancio. È inaccettabile che si chieda un ulteriore sforzo economico ai cittadini, mentre emergono pratiche gestionali discutibili, come l’assunzione di autisti a gettone con costi abnormi e poca trasparenza. Come Azione, esprimiamo forte preoccupazione per le ricadute che queste scelte avranno sui modenesi, che hanno diritto a un trasporto pubblico efficiente, puntuale e accessibile.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Vogliamo però riconoscere l’impegno del sindaco Mezzetti e della sua giunta nel tentativo di cambiare radicalmente i rapporti tra il Comune e le società partecipate, non solo con Seta, ma anche con Hera, ModenaFiere e le altre realtà che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini - continua Cargioli -. È arrivato il momento che il Comune non sia più un semplice spettatore o delegante, ma che eserciti un ruolo forte di indirizzo, controllo e verifica sull’operato delle partecipate, in nome dell’interesse pubblico. Per fare questo è necessario che la giunta continui a lavorare con determinazione, coesione e visione. In questo senso, riteniamo che anche il confronto interno – se costruttivo – sia un valore aggiunto, utile per rafforzare le decisioni e arrivare a soluzioni migliori per la città. Modena merita un sistema di mobilità moderno e funzionante, non promesse disattese e gestioni opache. La segreteria provinciale di Azione, grazie all’impegno dell’assessore Zanca, continuerà a monitorare con attenzione la situazione, dando il proprio contributo per favorire una vera discontinuità e garantire un futuro sostenibile ai servizi pubblici locali'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, accordo Pd-Fdi: stessa società per gestire la comunicazione. Altre minoranze dicono no

Modena, accordo Pd-Fdi: stessa società per gestire la comunicazione. Altre minoranze dicono no

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura

L'oca gigante e altre meraviglie, a Modena la mostra di Paolo Ventura

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di visite gratuite a Modena

Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di visite gratuite a Modena

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Don Ciotti chiude la festa dell'Unità come un segretario e striglia PD e sinistra: 'Più attenti ai diritti civili che sociali, e qui siamo sempre gli stessi'

Don Ciotti chiude la festa dell'Unità come un segretario e striglia PD e sinistra: 'Più attenti ai diritti civili che sociali, e qui siamo sempre gli stessi'

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi