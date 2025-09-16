Tpl Modena, Cargioli (Azione): 'Servono responsabilità e discontinuità'
'Al fianco dell'Amministrazione di Modena per un vero cambio di passo'
'Sconcerta inoltre la richiesta, da parte dell’azienda, di un aumento del costo del biglietto per adeguarlo all’inflazione, avanzata nella stessa riunione in cui si sono denunciati gravi problemi di bilancio. È inaccettabile che si chieda un ulteriore sforzo economico ai cittadini, mentre emergono pratiche gestionali discutibili, come l’assunzione di autisti a gettone con costi abnormi e poca trasparenza. Come Azione, esprimiamo forte preoccupazione per le ricadute che queste scelte avranno sui modenesi, che hanno diritto a un trasporto pubblico efficiente, puntuale e accessibile.
