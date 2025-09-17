I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

Da lui fondato nel 1975 il Laboratorio Test ha celebrato questo importante traguardo con un evento partecipato presso la sede centrale di viale Verdi. Tra i presenti, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, medici, operatori sanitari, dipendenti, collaboratori e cittadini.
Una storia di radicamento e innovazioneNato come piccolo laboratorio privato, il Laboratorio Test è oggi una struttura all’avanguardia, con circa 100 collaboratori distribuiti su più sedi. Un percorso di crescita costruito passo dopo passo dalla famiglia Vivoli sempre nel solco della qualità e del servizio al territorio.
“Non abbiamo mai inseguito la crescita fine a sé stessa – ha sottolineato Vivoli – ma abbiamo scelto di svilupparci in modo sostenibile, mantenendo la sede, il capitale e le competenze all’interno del contesto modenese. Il radicamento locale è stato il nostro punto di partenza e resta, ancora oggi, il nostro punto di forza.
Tra questi io vicesindaco e assessore alla sanità di Modena, Francesca Maletti, il presidente della Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna, Giancarlo Muzzarelli, e la deputata Daniela Dondi, che hanno sottolineato l’importanza di una sanità integrata tra pubblico, che deve rimanere riferimento, e realtà private.
Il capitale umano, ricchezza localeAltro tratto distintivo dell’azienda è l’alto tasso di occupazione femminile, con circa il 60% del personale composto da donne, molte delle quali laureate in discipline scientifiche.
“Il laboratorio è rimasto di proprietà locale e ha sempre investito sulle persone del territorio – ha ribadito Vivoli – Questo ci ha permesso di costruire una rete solida, competente e in grado di affrontare le sfide della medicina moderna.”